12 Ocak 2017 Perşembe

Antrenör kursu açılacak

Sosyal paylaşım sitesinden destek istediler

Malatya Doğanşehir ilçesi Örencik Mahallesi’nde bulunan Örencik Kurudağ İlkokulu’nda okuyan maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı.

12 Ocak 2017 Perşembe 11:37
Sosyal paylaşım sitesinden destek istediler

Örencik Kurudağ İlkokul adlı sosyal paylaşım hesabında kış ayı nedeniyle okulda eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal paylaşım sitesinde, “Orada bir köy var uzakta şarkısının hayat bulduğu kuş uçmaz kervan geçmez tabiri ile özdeşleşmiş ve isimi ile müsemma olan Anadolu köylerinden biri burası. Yeni yılın belli dönemlerinde yolun kapalı olduğu bu şirin köyde 40 minik öğrencimiz birleştirilmiş sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerimizin giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ufakta olsa yardımınızı bekliyoruz” şeklinde ifadelerle destek istendi.

TAHİR ÖZÇELİK
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