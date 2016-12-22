22 Aralık 2016 Perşembe

Sosyal medya bu fotoğrafla çalkanıyor

Malatya’da bir vatandaş son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek için ata binerek elinde Türk bayrağıyla şehir tutu attı.

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:52
Sosyal medya bu fotoğrafla çalkanıyor
Terör saldırılarına en anlamlı tepkilerden biri Malatya’dan geldi. Malatyalı bir vatandaş şehrin en işlek caddelerinden trafiğin yoğun olduğu İnönü Caddesi'nde atına binip elinde Türk bayrağı sallayarak İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarına tepki gösterdi. Arabaların ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla ilerleyen vatandaşı Malatyalılar alkış yağmuruna tuttu. Atın üstündeki ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş elindeki Türk bayrağını dalgalandırarak alkışlara cevap verdi.
At üstünde şehir turu atarak teröre tepki gösteren vatandaşın diğer vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken vatandaşlar fotoğrafın altına; ‘Gidin yedi düvele söyleyin bizde Battalgazi’nin torunları bitmez’ şeklinde yorumda bulundu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya