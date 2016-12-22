Terör saldırılarına en anlamlı tepkilerden biri Malatya’dan geldi. Malatyalı bir vatandaş şehrin en işlek caddelerinden trafiğin yoğun olduğu İnönü Caddesi'nde atına binip elinde Türk bayrağı sallayarak İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarına tepki gösterdi. Arabaların ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla ilerleyen vatandaşı Malatyalılar alkış yağmuruna tuttu. Atın üstündeki ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş elindeki Türk bayrağını dalgalandırarak alkışlara cevap verdi.

At üstünde şehir turu atarak teröre tepki gösteren vatandaşın diğer vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken vatandaşlar fotoğrafın altına; ‘Gidin yedi düvele söyleyin bizde Battalgazi’nin torunları bitmez’ şeklinde yorumda bulundu.

İHA