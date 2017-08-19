Kubat, yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılı lisansüstü başvuruları hakkında bilgi verdi. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulmuş en eski enstitü olma vasfına sahip olduğunu belirten Kubat, "Enstitümüz 28 Mart 1983 tarihinde kurulmuş, aynı yıl lisansüstü eğitim vermeye başlamış, 24 yıllık tecrübe ve birikime sahip bir eğitim kurumdur. Üniversitemizin en kadîm ve en köklü enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsüdür" ifadelerini kullandı.

Kubat, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 20 anabilim dalında yüksek lisans ve 10 anabilim dalında da doktora eğitimi verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

TOPLAM 2 BİN 864 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

"Enstitümüzün kuruluşundan bugüne kadar tezli yüksek lisans programlarından bin 338, tezsiz yüksek lisans programlarından 430, doktora programlarından 324, orta öğretim alan öğretmenliği programından ise 772 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 864 lisansüstü öğrenci mezun olmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde donanımları ve bilgi birikimleriyle kendi alanlarında söz sahibi, her biri üst düzeyde tecrübeye sahip 41 profesör, 51 doçent, 66 yardımcı doçent, toplam 161 öğretim üyesi kendi anabilim dallarında lisansüstü ders vermektedir. Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı halihazırda tezli yüksek lisans programlarında 1003, tezsiz yüksek lisans programlarında 379, doktora programlarında ise 481 olmak üzere toplam bin 863 lisansüstü kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Bu rakam, doğrudan kayıt yenilemiş aktif öğrenci sayımızı ifade etmektedir. Enstitümüz öğrencisi olup kayıt yenilemeyen yani pasif konumda olan öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Bunlarla birlikte bu sayı iki bini aşmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 119’u tezli yüksek lisans, 60’ı tezsiz yüksek lisans ve 44’ü doktora olmak üzere toplam 223 lisansüstü öğrencimiz mezun olmuş ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır. Enstitü kadromuzda 28 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bunlar hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde eğitim gören elemanlarımızdır. Müdür ve müdür yardımcılarımız dışında enstitümüz bünyesinde 10 personel görev yapmaktadır."

20 ANABİLİM DALINDA TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Enstitüleri bünyesinde 20 anabilim dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programının yürütüldüğünü ifade eden Kubat, "Bu anabilim dalları; İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, Temel İslam Bilimleri, Ekonometri, Müzik, Resim Ana Sanat, Seramik Ana Sanat, Felsefe ve Din Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Türk Müziği, Maliye, Kamu Hukuku, Grafik Ana Sanat dallarıdır. Dört anabilim dalımızda da tezsiz yüksek lisans programlarımız yürütülmektedir. Bunlar: İşletme (ikinci öğretim), İktisat (ikinci öğretim), Kamu Hukuku, Sağlık Kurumları İşletmeciliği’dir. İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Fırat Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalında Adıyaman Üniversitesi, İşletme Anabilim dalında Fırat Üniversitesi ve Tarih Anabilim Dalında ise Adıyaman Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen Yüksek Lisans programlarımız vardır” ifadelerine yer verdi.

Enstitüleri bünyesinde 10 Anabilim Dalında ise Doktora programının yürütüldüğünü ifade eden Kubat, konuşmasına şunları ilave etti:

“Enstitümüzde İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, Temel İslam Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, Müzik, toplam 10 Anabilim Dalında da Doktora programlarımız devam etmektedir."

ENSTİTÜMÜZDEN MEZUN OLANLARIN İŞ KAYGISI BULUNMAMAKTADIR

Kubat, Doğu ve Güneydoğu’nun en iyi üniversitesi konumunda bulunan İnönü Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye’nin en saygın üniversitelerinde ve en prestijli kamu kurumları ile özel sektör alanlarında istihdam alanı bulduğunu dile getirerek, "Bu bizim için gurur verici bir hadisedir. Mezunlarımızın hiçbir problemle karşılaşmadan kolaylıkla iş buluyor olması, hatta aranan kalifiye eleman statüsünde bulunması bizim kalitemizi ile yetkinlik ve yeterliliğimizi ispat ediyor. Enstitümüzün doktora ve yüksek lisans programlarından mezun olup da bugüne kadar açıkta kalmış, iş bulamamış hiç kimse yoktur. Bu yönüyle de enstitümüzün çok başarılı bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencilerimize yönelik, üniversitemiz ve enstitümüz olarak, bilimsel araştırmalarında kolaylaştırıcı her tür desteği veriyoruz. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz kendi anabilim dallarında yürütülen Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) araştırma projelerinde görev alabilmekte ve bu yolla tecrübe kazanmaktadırlar. Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimiz üniversitemizin okuma salonlarını ve kendi evlerinden dahi hizmet alabildikleri zengin basılı ve elektronik kaynaklara sahip İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesini kullanabilmektedir. Bu yönüyle lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz “ayrıcalıklı öğrenci” statüsündedir. Enstitümüzü tercih edecek öğrencilerin bu ayrıcalıklı konumu ve bilhassa bilimsel araştırma yaparken karşılaşabilecekleri her tür sıkıntıların giderilebileceğini bilmelerinde fayda var. Ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz, tıpkı lisans öğrencilerinde olduğu gibi, üniversitemizin yemekhaneleri, yurtları ve sosyal tesislerinden yararlanabilmektedir" şeklinde konuştu.



(Kaynak: ÜNİHABER)

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