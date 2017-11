Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, müteahhitlerin yaşadığı problemler hakkında bilgiler verdi. BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kırteke, en önemli problemlerinden birisinin arsalarla ilgili olduğunu söyledi.

DAHA DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR

İmara açılan yerlerin az olduğunu kaydeden Başkan Kırteke, “Arsalarda şu anda kat alımlarında sıkıntılar var. Malatya’da yüzde 50’ler konuşuluyor. Yüzde 50’yle alınan bir arsanın daire satış fiyatı minimum 500-600 bin veya bunun üzerinde olması gerekirken biz daireleri alt rakamlara satıyoruz. Oranlar yüzde 50’lere çıktı, bu da imara açılan yerlerin az olmasından kaynaklanıyor. İmara açılan yerler çok olmuş olsaydı, bu oran bu kadar çıkmazdı. En başta meslektaşlarımızın arsa alımlarında daha dikkatli olmaları gerekiyor. Esasen müteahhitlerin zarar ettikleri noktalar buralar” diye konuştu.

BUNDAN DOLAYI SATIŞLAR YÜKSEK OLMUYOR

Bartır yönteminden kaynaklanan sıkıntılardan bahseden ve bunun azaltılması gerektiğini ifade eden Başkan Kırteke, “Mesela başka bir problemimizde bartır yöntemiyle taşeronlara iş karşılığı daire verdiğimiz işler. Bunda sıkıntımız var. Aslında bu sıkıntıyı kendi içimizde kendimiz yaratıyoruz. Arkadaşlarımızla toplantı yapmıştık. Bu sıkıntımızı arkadaşlarımızla konuştuk. Mümkün oldukça bartır sistemini yani iş karşılığı daire vermeyelim dedik. Çünkü bartır yöntemiyle iş alan arkadaşlarımız çarkını dönderebilmek için mecburen daire ucuz satıyor. Ucuz sattığı için de bir piyasa yaratılıyor. Müşteri ise onu, yani en küçük fiyatı görüyor. Bundan dolayı ise satışlar yüksek olmuyor. Eğer bartır sistemini biraz azaltırsak veya dairenin satış rakamını sözleşmeye ilave edersek satışlara dikkat edilir, daireler aşağı rakamlara satılmaz ve satış şeklimiz bozulmaz” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERDE İŞLER BİRAZ YAVAŞ YÜRÜYOR

“Belediyelerle alakalı problemlerimiz var” diyen Başkan Kırteke, şunları dile getirdi:

“En baştan sorunlarımızı kendi içerimizde çözmemiz gerekiyor ki, daha sonra kurumlardaki problemlerimizi çözebilelim. Belediyelerde kentsel dönüşümle alakalı problemlerimiz çok. 6307 sayılı kanuna göre kentsel dönüşümde harç yok. Noterde, belediyede, tapuda bunlarla ilgili bayağı mücadele ettik. Belediyelerde işler biraz yavaş yürüyor. Biz bu durumu başkanlarımıza defalarca ilettik tabi onlar da kendilerine göre biraz tedbirler aldılar ama yeni büyükşehir olduğumuz için bazı standartlar tam yerine oturmadı. Ve bu nedenle de bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızı da başkanlarımızla görüşerek çözme noktasına gidiyoruz ama bu ne kadar faydalı olur, nasıl olacak? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz.”

YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

İmara açılan yerler açısından en şanslı olan ilçenin Yeşilyurt olduğunu belirten Başkan Kırteke, “İmar ve inşaat konusunda en az bölgemiz Battalgazi ilçesi. Hem orada imara açılan yerler az bir de şehrin diğer tarafında kaldığı için şanslı olan ilçe Yeşilyurt. Yeşilyurt ilçesi Battalgazi’ye göre biraz daha şanslı. Battalgazi daha çok kentsel dönüşümle alakalı. Biliyorsunuz eski yapılanmanın ağır bir kısmı bu ilçede. Sorunlar anlamında da aynı problemler Battalgazi ilçesinde de var. Başkanlarımız da bu konularla alakalı bilgi sahipleri. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir şehrin insan olarak en önemli noktası can güvenliği. Kentsel dönüşümdeki esas nokta da can güvenliği ve şehrin mimari güzelliğidir. Bundan dolayı biraz onlar da ellerini taşın altına koyarlarsa hem can güvenliği anlamında insana verdiğimiz değer hem şehrin mimari anlamında gelişimi, güzelleşmesi daha ön planda olur” söylemlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL