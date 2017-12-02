Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt ilçesindeki ilk, orta ve liselerin müdürlerini ağırlayarak, belediyenin ilçe genelinde sürdürdüğü eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinin eğitim alanında yaptığı hizmetleri anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Eğitime koşulsuz ve şartsız destekte bulunuyoruz, çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin en güzel şekilde eğitim almalarını sağlamak bizim temel prensibimizdir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere sizlerle aynı hedefe odaklanarak öğrencilerimizin eğitimine kafa yoruyoruz. İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu’ projemizde bu yıl ile birlikte toplam 110 yazarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız, bunun yanı sıra 110 bin kitabı da okullarımızda ücretsiz dağıtıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşil Konak ve Gençlik Merkezlerimizde özellikle genç kardeşlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. ‘Gelecek Gençlerin’ projemizle okulları ziyaret ederek öğrencilerimize eğitimin öneminden bahsedip, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca yeni başlattığımız bir projemizle öğrencilerimizi 7’nci Ana Jet Üssü’ne götürüp burada inceleme yapmalarını sağlıyoruz. Bizim tek gayemiz; öğrencilerimizin geniş bir ufka sahip olmaları, öğrenmeleri ve araştırma yapmalarına imkân tanıyacak olanaklar sunmaktır” diye konuştu.

SORUNLARIMIZI EĞİTİM SAYESİNDE ÇÖZECEĞİZ

İlçedeki okul müdürleri ve öğretmenlerin de desteğiyle gerçekleşen eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerin çocukların gelişimi için öneminden bahseden Başkan Polat, “Başlattığımız hizmetlere ve projelere sahip çıkan eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Sizlerin görüş ve düşüncelerinizden sürekli faydalanıyoruz. Sizlerin önerileri yeni projeler üretme noktasında bizlere şevk ve istek aşılıyor. Türkiye büyük hedeflere eğitim sayesinde ulaşacak, sorunlarımızı eğitim sayesinde çözeceğiz. Sizler eğitimciler olarak, elinize aldığınız cevheri şekillendirerek mücevher haline getiriyorsunuz. Çok bilgili gençler yetiştirmek yetmiyor, topluma ve insanlığa faydalı, millî değerlerine bağlı gençler yetiştirmeliyiz. Çocukların öğrendiklerini hayatlarına tatbik etmesini sağlamalıyız. Çocuklarımızın millete ve vatana faydalı olması için çalışmak hepimizin öncelikli görevidir. Akademik başarının yanı sıra vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı genç bir nesil yetiştirmek temel gayemiz olmalıdır” diye konuştu.

Bir toplumun eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakacağından bahseden Başkan Polat, “Öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen, özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, cesur öğretmenlerle eğitim alanında daha ileri düzeye ulaşacağız. Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, iyiliği ve güzelliği savunan, çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Eğitime destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Okul Müdürleri de toplantı sırasında talep ve isteklerini paylaştılar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta Okul Müdürlerine günün anısına kahve takımı hediye etti.

HABER MERKEZİ