Okul servis araçlarıyla ilgili yeni yönetmelik değişikliklerine yönelik eleştiri ve tepki kervanına Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce de katıldı. Dün Odada yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan İnce, karşı oldukları maddeleri bir bir sıraladı. Türkiye’de servisçi esnaflarla ilgili olayları hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan İnce, ulusal basında yer alan servis şoförleriyle ilgili olumsuz haberlerden dolayı ulusal basını şiddetle kınadığını söyledi.

Yönetmelikte çıkartılan birçok maddeyi olumlu karşıladıklarını belirten Başkan İnce, “4 bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde 25 Ekim Çarşamba günü açıklamış oldukları 302 21 sayılı okul servis aracı ile ilgili yeni yönetmelik çıkartıldı. Bu yönetmelik çıkartılırken maalesef 686 tane şoför esnafı odalarımız ve 80’e yakında Türkiye’de ki servisçi esnaflarımızın odalarının hiçbir şekilde görüş ve fikirleri alınmamıştır. Bu yönetmeliğin şu anda sahada uygulanabilir olması imkansızdır” ifadelerini kullandı.

UÇAKLARDA SENSÖR VAR MI?

Yönetmelikte itiraz ettikleri maddeleri açıklayan Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Öncelikle itiraz ettiğimiz maddelerden birkaç tanesini sıralamak istiyorum:

Engelliler hakkındaki kanun ve kanuna dayalı olarak çıkarılan 2’nci mevzuatlara uygun engelli erişimine servis aracı istiyorlar. Bunun her bir servis aracımıza maliyeti 15 bin lira. Şu an bizim bunu karşılama imkanımız sıfırdır. Bu noktada bizler zaten engelli kardeşlerimizi taşıdığımız noktalar bellidir. Engelli kardeşlerimizin olduğu okullarda tabi ki engelli araçlarımız olsun. Ama biz tüm okullarda engelli aracı yapmamız mümkün değil. Yönetmeliğin diğer bir maddesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca standartları belirlenen, her koltukta oturmaya duyarlı koltuk sensörleri olması zorunluluğu bizlere getirilmiştir. Ben burada soruyorum: Uçaklarda sensör var mı? Berber koltuğunda sensör var mı? Çocuklarımızın gittiği diğer meslek gruplarında sensör var mı? Bunun maliyeti yaklaşık 7-8 bin lira. Ve Türkiye’de şu an sensör olayı ile ilgili hiçbir firma bulamıyoruz, tamamen dışarıda ithal edilecek bir üründür. Beraberinde okul-servis araçlarında iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz denilmektedir. Bürokratlarımıza soruyorum: Fabrika çıkışlı renkli camları ne yapacağız biz, araçlarımızı çöpe mi atacağız. Mevcut camları değişmek için maliyet 7-8 bin lira. Siz bunu esnafımız ve bizlerin sırtına neden vuruyorsunuz? O zaman fabrika renkli cam çıkarmasın. Tamam film, perde aracın içinin görünmesini engelleyecek diğer şeylere biz de destek veriyoruz. Ancak mevcut haliyle kullanılan fabrika çıkışlı renkli camlara karışılmaması gerektiğini düşünüyorum.”

“BU ESNAFA YAZIK, GÜNAH!”

Maddeleri saymaya devam eden kış günü klimanın kendileri için ne gereği olduğunu soran Başkan İnce, “Diğer bir nokta da ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılmasını zorunlu kılmışlar. Şu an yönetmeliğin muayene istasyonuna gönderilerek şu an servis araçlarımızda klima olmazsa muayeneden geçmiyor. Maliyeti 6 ila 8 bin lira arası. Kış günü klimanın bize ne gereği var. Yazık, günah bu esnafa” dedi.

BIRAKIN ŞOFÖRLÜĞÜ BİZLER YAPALIM

Öğretmenlerin görevinin eğitim olduğunu söyleyen Başkan İnce, “İtiraz ettiğimiz maddelerden bir tanesi de mülki amir 3 defa servisçi esnafını uyardıktan sonra ilgili belediyeye bildirerek izin belgesinin iptal edilmesidir. Ailesinin, çoluk çocuğunun rızkını, nafakasını kazandığı belgesini neden iptal ediyorsunuz. O insanlar evine ekmeğini nereden götürecek? Servis araçlarının okul alanında indirme, bindirme işleri okul müdürleri ve öğretmenler belirler deniliyor. Bu işi UKOME belirler; öğretmen servis aracının indir, bindir yerinden ne anlar? Öğretmenlerimizin görevi eğitimdir, şoförlük değildir” ifadelerini kullandı.

“22 YAŞINA İTİRAZIMIZ YOK”

22 yaşında personel bulmakta zorluk çektiklerini kaydeden Başkan İnce, “Diğer bir madde okul servis araçlarının çalışması ile ilgilidir. Okul servis araçlarının her eğitim yılında bir eğitim yılı için mevcut firma ile bir yıl anlaşma yapmalı deniliyor. Ancak kalitenin artırılması ve maliyet avantajı sağlamak amacıyla 3 yıla kadar da mevcut bir firmayla anlaşma yapılabilir deniliyor. 3 yılda bir firmayla anlaşma yapıldığı zaman o firmaya rant sağlanacaktır. Bu da kaliteyi düşürecektir fiyatı da yükseltecektir. 1 yıldan fazla olmaması gerekir. 3 dönem anlaşılması anlaşma yapılması kesinlikle yanlış bir karardır. Bununla beraber 22 yaşını doldurmuş en az lise mezunu rehber personel bulundurması zorunluluğu getirilmiştir. Önceden de zaten vardı bizim buradaki rehber personelimiz yok, 22 yaşına itirazımız yok. Lise mezunu şartına itirazımız var. İlkokul mezunu olan insanlar evlerine ekmeksiz mi kalsın, aç mı kalsın? Benim eşim, benim çocuğum, ilkokul mezunu ise aracımda personel rehberi olarak bulundurmak suç mudur? Biz bu şekilde lise mezunu 22 yaşında personel bulmakta zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

“BU, KESİNLİKLE ÇİFTE STANDARTTIR”

Yönetmeliğin kendi görüşleri olmadan yapıldığını öne süren Başkan İnce, “Bununla beraber bu maddelerle ilgili yönetmeliğin 5. maddesinin 4. fıkrasında Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitim ve öğretime erişim yönetmeliği kapsamının dışında deniliyor. Şehirdeki çocukların can güvenliği ya sizin için çok önemli kırsal kesimden gelen garibanın çocuğu sizin için önemi yok mu? Klimasız araçla gelsin, sensörsüz koltukta gelsin. Üç boyutlu emniyet kemeri olmayan araçlar gelsin vs. O çocukların güvenliği sizin için neden önemli değil. Siz Milli Eğitim olarak 40 liraya taşımalı eğitime servis göndereceksiniz ve o servisçi den de hiçbir şey istemeyeceksiniz. Bu kesinlikle çifte standarttır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz eğitim herkes için aynıdır. Öğrenci bizim için hepsi eşittir. Taşımalı da olsa, mevcut servis aracıyla şehir merkezinde taşınan öğrenciler de hepsi bizim başımızın tacıdır” şeklinde konuştu.

Bunu yargıya taşıyacaklarını ifade eden Başkan İnce, “60 gün içerisinde düzenleme yapılmadığı takdirde sorun gördüğümüz maddeleri yargıya taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL