Üçbağlar Mahallesi, Yunus Emre Caddesi’nde yer alan kaldırımlar araç işgali altında. Bir yayanın geçemeyeceği kadar sıkça park edilen araçlar vatandaşların tepkisine neden oluyor. BUSABAH’a konuşarak tepkilerini dile getiren vatandaşlar, artık kaldırımda yürümek istediklerini söylediler.

KALDIRIMDA YÜRÜNMÜYOR

Kaldırımların bir otopark haline geldiğini belirten Sinan Özbek isimli vatandaş, “Kaldırımlar adeta bir otopark haline gelmiş. Kaldırımda yürünmüyor. Araçlar kaldırımlara park edecekse bizler yaya olarak yollarda mı yürümeliyiz, bilemiyoruz. Yetkililer kaldırımdaki bu araçları görmüyorlar mı? Malatya’da araç yoğunluğu gittikçe artıyor. Ve park alanı bulamayan araçlar soluğu kaldırımda alıyor. Buna acil bir önlem bulunmalı” şeklinde konuştu.

KALDIRIMLAR ARAÇ YIĞINI

Çocuk arabasıyla kadınların kaldırımda yürüyemediğini ifade eden Ayşenur Özgül isimli kadın ise, “Bu Kanalboyu’nun değil Malatya’nın genel problemi. Kaldırımlar araç yığını. Otoparklara para vermek istemeyenler araçlarını kaldırıma park ediyorlar. Bu da sıkıntılara neden oluyor. Çocuk arabasıyla kaldırımda yürümek isteyen kadınlar, çocuk arabasıyla beraber yolda yürümek zorundalar. İnsanları neden önemsiz görüyorlar anlayamıyorum. Bizler kaldırımdan değil de yolda mı yürüyelim, bunun cevabını da belediye bizlere kendisi versin. Hemen bu probleme önlem alınmalı” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL