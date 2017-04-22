AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da bulunduğu toplantıda Çalık gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HEDEFİMİZ YÜZDE 50+1 OYDU

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “16 Nisan’da anayasa değişikliğini içeren referanduma kadar yaklaşık 60 günlük süre içerisinde bütün teşkilatlarımızla beraber Malatya’da sahadaydık” sözlerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da ziyarette bir konuşma yaparak, “16 Nisan’da teşkilatlarımızın gerçekten çok planlı bir programı vardı. Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) teşkilatlarımızın, il başkanlığımız başta olmak üzere tüm kademelerin Malatya’nın her noktasını ilçe ilçe mahalle mahalle farklı alanlarda çalışıldı. Bu vesileyle tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçimdi. Halkımız büyük bir çoğunlukla bu değişime ‘evet’ dedi. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz bir hedef vardı; yüzde 50+1 oy alabilmekti. Biz 16 Nisan’da yüzde 50 artı 1 milyon 350 bin üzerinde oy aldık. Dolayısıyla halkımızın da ortaya koyduğumuz sisteme destek vermesi özellikle Malatya’da çıkan yaklaşık yüzde 70 oranında desteğin teşkilatlarımızın da bu sistemi Malatyalı hemşehrilerimize çok iyi anlattığının bir göstergesidir” diye konuştu.

HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “16 Nisan Halk Oylamamızın ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben öncelikle Malatya’daki yüzde 70’e ve Türkiye’deki yüzde 51.3’e destek veren bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz demokrasiden yana oylarını kullanmışlardır ve ‘evet’ ile Türkiye’yi taçlandırmıştır. Ama şunu herkesin bilmesi gerekmektedir; Türkiye’de yüzde 51.3 ‘eve’t oyu veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetliyse yüzde 48.7 ‘hayır’ oyu veren vatandaşlarımız da aynı ölçüde bizim için kıymetli ve değerlidir. Malatya’mız için de aynı şekilde yüzde 70 ‘evet’ yüzde 30 ‘hayır’ oyu veren kıymetli kardeşlerimizin sandığa gitmeleri, demokrasi adına vermiş oldukları karar bizim için çok önemlidir. ‘Hayır’ oyu kullananların kafasındaki soruları bertaraf edeceğiz, Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Yüzde 85 oranında katılım, Türkiye için en yüksek katılım gerçekleşen seçimlerden bir tanesidir. Bu vesileyle yüzde 85’lik katılım ve hükümet siteminin değişimine evet veren milletimizin kararı hepimize hayırlı uğurlu olsun” diyerek özetle şunları kaydetti:

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız çok yoğun seçim kampanyası dönemi yaşadı. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Malatya’da özellikle güvenlik güçlerimize ve mülki, idari, adli teşkilatlarımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 60 günlük sürede 24 saat esasıyla çalışan, il başkanımızın nezdinde bütün teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.

Uluslar arası güçlerin Türkiye üzerinde oynamak istedikleri oyun bugüne kadar her daim Türkiye’nin güçsüzleştirilmesi üzerine yapılıyordu. Ve 16 Nisan tarihi Türkiye’nin bir kırılma noktasıydı ve bu kırılma noktasında da ‘evet’ ile taçlandırılması, parlamenter sisteme son verilmesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yeni bir Türkiye’ye merhaba demesi bizim için çok önemliydi.

YENİ BİR TÜRKİYE

Şunu herkes bilmeli ki, milletin sözünün üzerinde bundan sonrada artık hiçbir söz olmayacak ve 16 Nisan halk oylaması cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin inşa edildiği gün olacak. Yeni Türkiye kesintisiz icraatların olacağı, istikrarın olacağı, herkesin Türkiyesi olacağı bir atmosfer olacaktır. 16 Nisan oylamasını tanımıyoruz diyenler, muhalefet partileri başta olmak üzere ‘biz bunu tanımıyoruz’ diyenler, milletin sözünün üzerine söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin söylemiş olduğu cümleler milleti tanımadıklarını göstermektedir. Milleti tanımazsanız, millette sizi bir sonraki seçimlerde tanımayacaktır ve gereğini yerine getirecektir. 17 Nisan tarihinde biz yeni bir Türkiye’yi uyanıp, bütün kesimleri kucaklayacağımızı söyledik, bundan sonra da kucaklamaya devam edeceğiz.”











MUTLU SARIGÜL