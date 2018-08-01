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Sonuçlar açıklandı, sıra tercihlerde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre sınavı kazanan adaylar, 7 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihinde bulunacak.

Sonuçlar açıklandı, sıra tercihlerde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre sınavı kazanan adaylar, 7 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihinde bulunacak.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:15
Sonuçlar açıklandı, sıra tercihlerde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı. Malatya’dan da binlerce öğrencinin katılım gösterdiği YKS için şimdi tercih heyecanı başlıyor.

ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2018-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen ‘C’ olarak girilmiş doğru cevabının ‘D’ olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler” denildi.

Öte yandan sınavı kazanan adaylar, 7 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihinde bulunacak.

HABER MERKEZİ

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