Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), eğitimini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 29 Ağustos'un idari tatil ilan edilmesi nedeniyle 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacağını duyurdu.
Adaylar, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
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