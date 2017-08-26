Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), eğitimini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 29 Ağustos'un idari tatil ilan edilmesi nedeniyle 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

Adaylar, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

İHA