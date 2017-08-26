26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Sonuçlar 6 Eylül’de açıklanacak

ÖSYM tarafından daha önce 29 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:36
Sonuçlar 6 Eylül’de açıklanacak

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), eğitimini dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 29 Ağustos'un idari tatil ilan edilmesi nedeniyle 6 Eylül 2017 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

Adaylar, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

İHA
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