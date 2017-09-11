Sonbaharın gelmesiyle beraber, yiyeceklere ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar her mevsim geçişlerinde olduğu gibi, sonbaharda da tüketilen yiyecek ve içeceklerin önemine dikkat çekiyor. Bu anlamda pazar tezgahları da çeşit çeşit ürünlerde dolmuş bulunuyor.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZE TÜKETİN

Eylül ayı ile beraber antioksidan özelliği yüksek olan, vitamin ve mineral bakımından zengin koyu yeşil sebzelerin tüketiminin önemli ve gerekli olduğunu belirten uzmanlar, yeşil biber, dolmalık biber, kırmızı biber, bamya, dereotu, tere, nane, maydanoz, börülce, lahana gibi sebzelerin tüketimine dikkat çekiyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN

Bağışıklığın güçlendirilmesinin faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra koyu renkli meyve tüketimine de dikkat çekiyor. Mürdüm eriği, siyah üzüm, incir, kızılcık tüketimine vurgu yapılıyor. Özellikle de sonbahar mevsiminin meyveleri olan bu ürünlerin sağlığa çok faydalı olduğu, olmazsa olmazlar arasında gösteriliyor.

PAZARLARDA YOK YOK

Sonbaharda tüketilmesi istenen sebze ve meyvelerin en taze halini Malatya pazarlarında bulmak oldukça kolay. Pazarlarda; erik, şeftali, incir, kızılcık, koyu yeşil yapraklı sebzeler pazarlarda vatandaş için başköşede yerini aldı. Fiyatların ürüne göre değişiklik gösterdiğini pazarcılar, bazı zamanlarda az bazı zamanlar da ise, herhangi bir ürün pahalı ya da ucuz olabiliyor. Ürünün bolluğuna göre değiştiğini söylüyorlar.

SONBAHAR BEREKETLLİ GELİYOR

Pazar esnaflarından Ahmet Tarak, “Pazarda sonbahar meyve ve sebzeleri tezgaha girdi. Vatandaşlar özellikle lahana gibi mevsim sebzelerine rağbet ediyor. Üzüm de yine şu sıralar en çok alınan meyvelerden biri. Sonbahar genellikle çok bereketli geliyor tezgahlara” ifadelerinde bulundu.

SU TÜKETİMİ DE İHMAL EDİLMEMELİ

Özellikle sonbaharın ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığı bilinirken, uzmanlar normalde de çok önemli olan, sıcaklıklarla daha da önemli hale gelen su tüketiminin önemine dikkat çekiyor. Bol bol su için, bunu asla ihmal etmeyin şeklinde uyarıyor.

MUTLU SARIGÜL