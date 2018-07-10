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Son ürün Gürün’de toplanacak

Kayısıda hasat dönemi yaklaşık 1 ay önce başladı. Malatya'da üreticiler kayısı hasadını tamamlamak için çalışıyor. Kayısıda son ürün ise Sivas-Gürün’de toplanacak.

Son ürün Gürün’de toplanacak

Kayısıda hasat dönemi yaklaşık 1 ay önce başladı. Malatya'da üreticiler kayısı hasadını tamamlamak için çalışıyor. Kayısıda son ürün ise Sivas-Gürün’de toplanacak.

10 Temmuz 2018 Salı 10:53
Son ürün Gürün’de toplanacak

Bu yıl ki kayısı rekoltesi 400 bin ton olarak açıklanmıştı. Kayısıda verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini aktaran kayısı üreticileri kayısı kalitesinin bu yıl diğer yıllara oranla yükse olduğunu kaydetti.

Öte yandan Temmuz'un ortalarını kadar sürmesi beklenen kayısı hasadının ardından kayısı üreticileri topladıkları ürünleri yurt dışına ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ihraç edebilecek.

EN SON KAYISIYI GÜRÜNLÜLER TOPLUYOR

Kayısı hasadının en son yapıldığı yer ise Sivas’ın Gürün ilçesi. Burada toplanan kayısılar Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye’nin en geç toplanan Gürün kayısılarının bir bölümü Arap ülkelerine ihraç edilirken kalanı iç piyasa ve meyve suyu üreten firmalara satılıyor. İhraç edilen kayısının bahçede kilosu 2.5 TL’den alıcı bulurken meyve suyu farikalarına satılan kayısının kilosu ise 30 kuruşa kadar gerileyebiliyor.

Gürünlü kayısı üreticisi Mehmet Çelik, “Benim yaklaşık 30-35 ton bir kayısım var. Bu bölgenin randımanı çok iyi. Ürettiği kayısıyı yurt dışına gönderenler var. Ben kayısımı iç piyasaya veriyorum. Kayısı ile reçel, gün kurusu ve patik oluyor. Şu anda kayısı ham. Hasat 10-15 gün içinde olur” dedi.

ARAP ÜLKELERİNE GİDİYOR

Gürün ilçesinde kayısı üreticiliği yapılan Tepecik Köyü Muhtarı Abdullah Kara da köylerinde yetiştirilen kayısıların Arap ülkelerine ihraç edildiğini ve meyve suyu fabrikalarına satıldığını ifade ederek, “Kayısıyı iç ve dış piyasaya veriyoruz. İç piyasa da illere yaş olarak gidiyor. Burada genellikle Hataylı tüccarlar alır. Arap ülkelerine pazarlarlar. Diğer kalan kısmını da vatandaş yün kurusu, patik yaparlar. Burası Malatya’dan sonra en son kayısı bölgesi olarak son ürün burada biter. Malatya’dan 1 ay sonra ürün başlar. Ülke ekonomisine katma değeri çok yüksek bir üründür. Köy olarak 15 bin ton ile 20 bin ton arası yaş kayısı çıkar. Yaş satıldıktan sonra kuru kayısı yapılır. Meyve suyunun da düşük olması vatandaşı perişan ediyor. 30 kuruşa gidiyor. İhracat ise 2 lira 70 kuruşla 3 lira arası gidiyor. Vatandaşın emeğini karşılamıyor. En az 1 lira olması lazım ki işçinin parası çıkarılsın. Şimdi dağ da bıraksa oda olmuyor. Meyve suyu olarak verse emeğini karşılamıyor. Bunla bir sıkıntı yaşıyor çiftçi. Meyve suyunun bir paketine 1 lira ama bir kilo kayısı 30 kuruştur. Malatya yıllardır üretiyorsa Tepecik’te aynı kesimde beraber üreten bir köydür. Meyve dendiği zaman Tepecik akla gelir. Güründe diğer kısımlarda üretim hububattır ama Tepecik köyünde meyve üzerine kayısıdır” şeklinde konuştu.

İHA

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Kayısıda Hasat DönemiMalatya
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