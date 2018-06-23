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Son Sözü Millet Söyleyecek

Büyük gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için saatler sayılıyor. Yarın yapılacak seçimde seçmen sandığa gidecek ve son sözü söyleyecek.

Son Sözü Millet Söyleyecek

Büyük gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için saatler sayılıyor. Yarın yapılacak seçimde seçmen sandığa gidecek ve son sözü söyleyecek.

23 Haziran 2018 Cumartesi 16:44
Son Sözü Millet Söyleyecek

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yarın yapılacak. Bu süreçte partiler seçim çalışmaları yaptı, kapı kapı dolaştı ve seçmenden oy istedi. Kimi zaman sıcak, kimi zaman durağan geçen bu süreçte mahalle mitingleri gerçekleştirildi, parti liderleri vatandaşla buluştu. Bu buluşmalarda vaatler sıralandı, kimi zaman ise tansiyon yükseldi. Özellikle cumhurbaşkanı adaylarının cümleleri gündemi belirledi. Tüm bu süreç ise yarın seçmenin sandığa gitmesiyle son bulacak.

Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi. Malatya’da ise 555 bin 349 kişi oy kullanacak. Seçimde bin 974 sandıkta oy kullanılacak. Ayrıca 724 sandık bölgesi ve 22 seyyar sandık olacak. Yarın seçim yasakları 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’da ilan edilecek.

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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