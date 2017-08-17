17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili son durumu paylaştı. Yılmaz, “Bu konuda Hükümetimiz uzun süredir çalışıyor. Talepler 23 ilden toplandı. Uzun olmayan bir gelecekte Başbakanımız bunu ilan eder diye bekliyorum. Son rötuşları yapılıyor diyebiliriz” dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:29
SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

  AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik olarak Türkiye’ye faturasını açıkladı. Yılmaz, “Darbe girişimi olmasaydı yüzde 5’lik büyümenin ikinci 6 ayda da devam edeceğini varsayarsak yüzde 5’e yakın büyümeyle 2016’yı Türkiye ekonomisi kapatırdı varsayımına ulaşabiliriz. Yüzde 2,9-5 arasında 2 puanlık bir büyümede kayıp hesaplayabiliriz. Bunun da karşılığı 17 milyar dolar gibi bir rakamdır” dedi. Bilindiği gibi darbe girişiminin en kritik ayaklarından biri olan Malatya’da da ekonomik anlamda bazı aksaklıklar olmuştu.

EKONOMİK FATURAYI AÇIKLADI
  AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ekonomi muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’ye ekonomik olarak faturasını açıkladı. Darbelerin faturasının dolaylı ve doğrudan birçok etkisinin söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bütün bu etkilerin özetlendiği alan büyüme diye düşünüyorum. Büyüme oranınıza yaptığı etki diğer bütün alt etkilerin özetidir. Geçen yıla baktığımız zaman 860 milyar dolarlık bir ekonomimiz var. Yüzde 2,9 büyüme sağladık. Darbe girişimi olmasaydı ekonomi ne kadar büyürdü? İlk 6 ayına baktığımız zaman yüzde 5’e yakın bir büyüme görüyoruz. Yüzde 5’in ikinci 6 ayda da darbe girişimi olmasaydı devam edeceğini varsayarsak yüzde 5’e yakın büyümeyle 2016’yı Türkiye ekonomisi kapatırdı varsayımına ulaşabiliriz. Yüzde 2,9-5 arasında 2 puanlık bir büyümede kayıp hesaplayabiliriz. Bunun da karşılığı 17 milyar dolar gibi bir rakamdır. Orta ve uzun vadede Türkiye bunu çok hızlı bir şekilde atlattı” diye konuştu.


“CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI YAKIN ZAMANDA İLAN EDİLECEKTİR”
  Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili son durumu paylaşan Yılmaz, “Bu konuda Hükümetimiz uzun süredir çalışıyor. Talepler 23 ilden toplandı. Çok güçlü bir teşvik sistemi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 23 ilimizde istihdamı arttıracak, ekonomik kalkınmaya destek verecek, daha güvenli bir gelecek oluşumuna destek verecek bir program. Son dönemlerde yoğun bir şekilde kurumlarımız hükümetimizin koordinasyonunda çalışmalarını yapıyorlar. Uzun olmayan bir gelecekte Başbakanımız bunu ilan eder diye bekliyorum. Son rötuşları yapılıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

BANKACILIK DIŞI FİNANS İMKANLARI GELİŞİYOR
  Diğer yandan bankacılık dışı finansın dünyada gelişmiş ülkelerde çok güçlü olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bankacılığın payının yanı sıra bankacılık dışı finans imkanlarının geliştiğini görüyoruz. Sermaye piyasaları çok önemli. Sermaye piyasalarından kobilerin büyük şirketler kadar pay alması önemli. Bankacılığı küçültmeyi kastetmiyorum. Zayıf kalmış bankacılık dışı alanın finans kaynaklarının çeşitlenmesini kastediyorum. Bu konuda Türkiye planlarına, programlarına hedef koymuş durumda. Bunları daha etkin bir şekilde hayata geçirmemiz lazım” dedi.

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