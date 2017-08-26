26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Son ödeme günü 5 Eylül’e kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:19
Son ödeme günü 5 Eylül’e kadar uzatıldı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme gününün 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yükümlülerimizin olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer tüm Kurumumuz alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dâhil olmak üzere) ödeme süresi 5 Eylül 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” denildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya