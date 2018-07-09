SON KHK’NIN MALATYA BİLANÇOSU

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Son OHAL KHK’sı kapsamda çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi. Dikkat çeken şey ise TSK ve Emniyette yapılan ihraç rakamları oldu. TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden bin 167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. Bahsi geçen KHK ile 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam meslekten ihraç edildi. 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı da kapatıldı.

MALATYA BİLANÇOSU

Son KHK ile Malatya’daki kamu kurumları ile üniversiteden ihraç edilenlerin isimleri şöyle:

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar: Özlem Akçelik- Adli Yargı Hakîm Adayı- Malatya Adliyesi,

Murat Develer- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Yüksel Berk- Veteriner Hekim- Malatya.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Osman Şarlak- Şehir Plancısı-Malatya.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Selma Purtaş- Mühendis-15. Bölge Müdürlüğü Malatya.

JANDARMA

Jandarma Genel Komutanlığı: Tahir Altıparmak- Üsteğmen- Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Habib Şen-Astsubay- Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Şinasi Can Oğur- Astsubay- Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Muzaffer Keleş-Uzman Çavuş-Malatya İl Jandarma Komutanlığı.

ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanlığı: Aysun Çolak-Öğretmen-Yeşilyurt, Emine Karataş-Öğretmen-Battalgazi, Harun Reşit Özakçakoca-Öğretmen-Battalgazi, Neşe Ada-Öğretmen-Yeşilyurt, Nuran Kasap-Öğretmen-Battalgazi, Serkan Durmuş-Öğretmen-Battalgazi, Seyhan Doğan-Öğretmen-Battalgazi, Ömer Öğüt-Öğretmen-Doğanşehir.

PROFESÖR İHRAÇ EDİLDİ

İnönü Üniversitesi: Suat Canbazoğlu-Profesör-Mühendislik Fakültesi, Fatih Dursun-Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi, Hasan Murat Acar- Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi.

KAPATILAN DERNEK

Malatya Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği.

GÖREVE İADE EDİLEN İSİM

Türkiye İş Kurumu: Nurettin Erdem-Araştırmacı-Malatya.