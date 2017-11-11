11 Kasım 2017 Cumartesi

Son günlerin merakı, YKS!

Son günlerde değişen yeni sınav sistemi YKS, medyada gündemden düşmüyor. Sınav sisteminin geçtiğimiz günlerde değişmesi sonrasında süren tepkilerin dışında, her geçen gün özellikle de öğrenci ve veliler tarafından değişikliğe ilişkin açıklamalar bekleniyor. YKS ile ilgili en son yapılan açıklamada sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu.

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:53
Son günlerin merakı, YKS!

  Yükseköğretim Kurulu tarafından, yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildiği bildirildi. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği de açıklandı.

TOPLAM 120 SORU OLACAK
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak ise, 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi.

Sürede herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi ve soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYKS

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