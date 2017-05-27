Vergi borcunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma uygulamasında ikinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta son bulacak. Maliye Bakanlığının yapmış olduğu düzenleme ile her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Bu borçlardan biri için yapılandırma yapanların ilk iki taksiti ödemesi gerekiyor. Ocak ayındaki ödemeler mayıs ayına ertelenmişti.

VERGİ BORCUNA DÜZENLEME

Yeniden yapılandırma ödemeleri kapsamında, bütün vergi daireleri hafta sonu açık olacak.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, konu ile ilgili BUSABAH gazetesine yaptığı açıklamada, vergi borcunda yapılandırma yapan vatandaşların borçlarının ilk iki taksitini ya da peşin ödemeyi bu tarihe kadar yapması gerekiyor vatandaşların son gün nedeniyle mağdur olmaması için hafta sonu vergi daireleri açık olacağını söyledi. Başkan Poyraz, “Gecen yıl 2016 yılında bir yasa çıkarıldı bu yasanın temel özelliği bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgiliydi. Vatandaşlarımızın kamuya borç yükünü azaltmak, borçların taksit halinde temin etmek, vergi itilaflarının sonlandırmak, devam eden vergi incelemeleri ile ilgili olarak çözüm yolu üretmek, matrak artırımı yapmak ile vergi incelemeleri ile riskin ortadan kaldırılması, özelikle işletme kayıtlarının eczanelerde düzeltilmesi ile bazı temel gereksinimleri vardı. Gecen sene ağustos ayında yayımlandı ve müracaatlar kasım ayı 2016 yılında son ermişti. Kanun hükümlerinden yaralanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir. Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 2016 tarihinde sona ermiştir. Bazı vatandaşlarımızın Kasım 2016 yılında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yaralanma hakları sona ermiş ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir” dedi.

VERGİ DAİRELERİ TATİLDE DE ÇALIŞACAK

Başkan Yunus Poyraz, “Yapılan düzenlenme ile yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylelikle kanundan yeninden yararlanmış olacak mükellefimiz. Ayrı çıkan yeni düzenleme ile peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borculular Mayıs 2107 tarihine kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanmış olacak. Ocak ayı itibari ile ödenmesi gereken taksitlerin tamamı ödeme süreleri dörder ay uzatıldı. Buna göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında ve şubat ayında ödenecek” ifadelerinde bulundu.

SON TARİH 31 MAYIS

Poyraz, “Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesi ne büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir” diye konuştu.







TAHİR ÖZÇELİK