Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bilgilere göre, yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması konusunda henüz gelişme yok.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

İŞTE 2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

“-1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

-14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

-15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

-16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

-17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

-15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

-20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

-21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

-22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

-23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

-24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

-28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil”

HABER MERKEZİ