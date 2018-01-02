02 Ocak 2018 Salı

SON DERS ZİLİ 22 OCAK’TA ÇALACAK

Sömestr tatili ne zaman? Okullar ocak ayının kaçında kapanacak? Bu günlerde veliler bu soruların yanıtlarını arıyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında sömestr tatili 22 Ocak 2018’de başlayacak.

02 Ocak 2018 Salı 11:45
SON DERS ZİLİ 22 OCAK’TA ÇALACAK

  Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bilgilere göre, yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması konusunda henüz gelişme yok.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

İŞTE 2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER
  “-1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
-14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
-15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
-16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
-17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
-15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
-20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
-21 Ağustos  Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
-22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
-23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
-24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
-28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahSömestr Tatili

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