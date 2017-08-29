29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Son damlaya kadar…

Vali Ali Kaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü 95. dolayısı ile yıl dönümü kutlama mesajı yayınladı. Vali Kaban mesajında, “Türk milleti 1040’da, 1071’de, 1453’de ve 1923’de sahip olduğu iman, azim, cesaret ve kararlılığı hâlâ muhafaza etmektedir ve bu hasletlerini son nefer, son nefes ve son damla kana kadar da muhafaza edecektir” dedi.

29 Ağustos 2017 Salı 11:11
Son damlaya kadar…

  Vali Kaban mesajında, “Aziz Türk milletinin, kendisini esarete mahkûm etmek isteyen işgal güçlerine karşı kıyama kalkarak 19 Mayıs 1919’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 30 Ağustos 1922’de şan ve şeref dolu bir zaferle nihayete erdiği kutlu günün 92. yıldönümünü yurdumuzun her köşesinde idrak etmenin sevincini yaşamaktayız. Kurtuluş Savaşı’mız, Türk milletinin hürriyet aşkını ve ruhunu kuşatan bağımsızlık duygusunu bayraklaştırarak milli iradesini şan ve şeref dolu mazisinden aldığı güçle bütün dünyaya ilan edişidir. Tarihin tanıklık ettiği en büyük zaferlerden birisi ile neticelenen milli mücadele sürecinde aziz milletimiz bedelini kanıyla, canıyla ödeyerek milli ve manevi değerlerini çiğnenmekten, cennet yurdumuzu parçalanmaktan kurtarmış ve Türk’ün asla esir edilemeyeceğini silinmez harflerle tarihe not düşmüştür. Türk milleti ve Türk vatanı üzerinde hesap yapanlar dün Haçlı Seferleri ve Sevr dayatması ile sabrımızı zorlayıp tarihi bir ders aldıklarını unutmuş gibi kara gün 15 Temmuz 2016’da yine aynı senaryolarla harekete geçmişlerse de Türk’ün çelikten iradesi karşısında yine hezimete uğramışlardır. Çünkü Türk milleti 1040’da, 1071’de, 1453’de ve 1923’de sahip olduğu iman, azim, cesaret ve kararlılığı hâlâ muhafaza etmektedir ve bu hasletlerini son nefer, son nefes ve son damla kana kadar da muhafaza edecektir. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hürriyet ve istiklalimizin bina edilmesinde canlarını ve kanlarını hiç düşünmeden feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete göç eden Şanlı Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, aziz milletimizin Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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