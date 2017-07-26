Konuyla alakalı olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde yaz aylarının gelmesiyle beraber artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı sonucunda trafik kurallarına uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince motosiklet kullanıcıları üzerinde denetimler yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda son 3 aylık zaman diliminde 4 bin 23 motosikletin kontrol edildiği, 402 adet sürücü ve araç sahibine 105 adet kask kullanmamak, 42 adet yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, 58 adet sürücü belgesiz araç kullanmak/kullandırmak ve 326 adet de diğer maddelerden olmak üzere toplam 550 maddeden cezai işlem uygulandığı ifade edildi. 177 motosikletin ise trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekildiği bilgisi verildi. Son 6 ay içerisinde yapılan denetimlerde standart dışı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren 59 araç ve motosiklet sürücüsü hakkında da cezai işlem uygulandığı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, 2017 yılında yapılan tüm denetimlerde çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında toplam 1 bin 245 aracın trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekildiği belirtildi.

İHA