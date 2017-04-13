13 Nisan 2017 Perşembe

Son 2 ayda 783 gram uyuşturucu madde ile 156 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda yapılan çalışmalar kapsamında, 783 gram uyuşturucu madde ile 156 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

13 Nisan 2017 Perşembe 12:20
Son 2 ayda 783 gram uyuşturucu madde ile 156 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
  Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının delilleri ile birlikte tespiti ve deşifresine yönelik yaklaşık 2 ay sürdürülen çalışma kapsamında çalışmaların başladığı tarihten günümüze kadar 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, şahıslardan satış için paketlenmiş halde toplam 703 gram toz esrar maddesi, 80 gram kubar esrar maddesi ile 156 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İHA
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