Malatya, Erzincan, Iğdır, Burdur ve Ankara’dan gelen Doğu Anadolu Organik Solucan Üreticileri Platformu üyeleri Elazığ'da buluştu. Doğu Anadolu Organik Solucan Üretici Platformu üyesi ve solucan üreticisi Harun Susam'ın organize ettiği toplantıda, sektörün geleceği ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Birleşerek önlerine bakmak istediklerini aktaran platform üyesi Susam, "Bu bir sektör, bu sektör de gelecek vaat ediyor. Bizim amacımız bu sektörde köylüsü de kazansın şehir de kazansın; zengin de, fakir de kazansın, hep birlikte birlik olalım ve büyüyerek gidelim" dedi.

ÖNEMLİ OLAN…

Solucan gübresi üreticilerinden Halil İbrahim Ayaz ise, "İlk defa Doğu Anadolu Bölgesi olarak solucan üreticileri ile tanışalım, toplanalım ve ne yapabiliriz, neler olur onu konuşalım istedik. Solucan gübresi üretmek bir çözüm değil, önemli olan bunu tarıma ve insanlarda uygulayabileceğimiz alanlara götürebilmektir. Henüz resmi olmadığı için burada kanunen hala solucan gübresi resmi olarak görünmüyor. Ama nihayetinde bu er geç doğal ve organik olduğu netleşince resmi prosedürden geçecek" diye bilgi verdi.

Ankara Kırmızı Solucan Gübresi Ortak Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Çalışma Grubu Başkanı Erol Yavuz da bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve sektörde bir çok doğru bilinen yanlışlar olduğunu aktardı.

İHA