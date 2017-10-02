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Sol böbreği Malatya’ya getirildi

Şanlıurfa’da at arabasından düşerek hayatını kaybeden Saliha Toprak’ın organları hastalara umut oldu. Toprak’ın sol böbreği Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderildi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:01
Sol böbreği Malatya’ya getirildi

  Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Salı günü at arabasından düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki Saliha Toprak’ın organları bağışlandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gördüğü sırada dün hayatını kaybeden Toprak’ın karaciğer ve sol böbreği Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, sağ böbreği Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, kalbi Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

AT ARABASI YOLDAKİ ÇUKURA ÇARPINCA…
  Olay, Salı günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana geldi. Hızla ilerleyen at arabası, yoldaki çukura çarpınca üzerindeki Saliha Toprak asfalt yola düştü. Kadının düştüğünü fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken yaşananlar ise bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının düştüğünü gören istasyon çalışanları, yardımına koştu. Kadını yerden kaldırmaya çalışan işçiler, durumunun ağır olduğunu fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralının başında bekleyen işçiler, yoldan geçen bir sürücüden kadını hastaneye götürmek için yardım istedi. Bir süre kadına bakan şahıs, durmayarak yoluna devam etti. Başka araçların olay yerine gelmesiyle yoldan kaldırılan kadın, otomobille Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

At arabasını kullanan sürücü, yaklaşık iki kilometre gittikten sonra kadının olmadığını fark etti. Geri dönen sürücü, olay yerine ulaştığında kadının arabadan düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

İHA
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