22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Sokakta çalıştırılan çocuklar ailelerine teslim edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Huzur Ekibi, vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler ile sokakta çalıştırılan çocuklara göz açtırmıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 16:33
Sokakta çalıştırılan çocuklar ailelerine teslim edildi
  Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Mobil Huzur Ekibi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, hastaneler, marketler ve camii önlerini mesken tutan dilencilere ve sokakta çalıştırılan çocuklara karşı denetim yapıldı.
Dilencilere ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde özellikle cami ve hastane önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince yasal işlemler uygulandı.

Çocuklar ailelerine teslim edildi
Mobil Huzur Ekipleri ayrıca trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda dilencilik yapan çocuklar ile mendil satan çocukları da bulundukları yerlerden alıp, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim ettiler.
Mobil Huzur Ekibi yetkilileri, dilencilerin, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek menfaat sağladıklarını belirterek, vatandaşların özellikle sokaklarda duygu istismarı yolu ile dilenenlere ve çocuk satıcılara prim vermemelerini istediler.
İHA
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