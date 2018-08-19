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Sokak oyunlarını unutturmamak için...

Malatya Kent Konseyi tarafından yapılan "Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği Kiltepe Cami Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim alan çocuklarla gerçekleştirdi. Yakan top, topaç, istop gibi oyunların oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Sokak oyunlarını unutturmamak için...

Malatya Kent Konseyi tarafından yapılan "Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği Kiltepe Cami Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim alan çocuklarla gerçekleştirdi. Yakan top, topaç, istop gibi oyunların oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:19
Sokak oyunlarını unutturmamak için...

Kiltepe Mahallesi’nde düzenlenen program da konuşan Kuran Kursu görevlisi Recep Dağ, sokak oyunları etkinliğinin günümüz için değerli bir amaç taşıdığını dile getirdi.

Dağ, bu etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artması açısından önemli olduğunu belirterek etkinliği düzenleyen Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti. Çocuklara geleneksel oyunları hatırlatmak ve oynamaları için imkân yaratmak amacıyla düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendiler. Sokak oyunları programı etkinliğine katılan çocuklar doyasıya bir gün yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkânı tanıyan Kent Konseyi genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Malatya Kent KonseyiGeleneksel Sokak Oyunları
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