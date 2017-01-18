Dabakhane Mahallesi Bebek Sokak adeta bir otoparkı andırıyor. Araç sahiplerinin araçlarını sokak ortasına park etmesi tepkilere neden olurken BUSABAH’a konuşan esnaf ve vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdılar.

Araçların sokak ortasına park etmesi nedeniyle yoldan geçmekte zorlandıklarını ifade eden Yunus Turgut isimli vatandaş, sokak ortasına park edilen araçlar nedeniyle yolda yürüyemediklerini söyledi.

BİTİŞİKTE OTOPARK VAR

Turgut, “Sanki bir otopark gibi olmuş burası. Her zaman bu sokak böyle. Hem esnaflar hem de vatandaşlar bu sokağı otopark olarak kullanıyorlar. Yetkililer hiçbir önlem almıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri bu sokağa Battalgazi Belediyesinin baktığını söylüyorlar ve sokakla ilgilenmiyorlar. Battalgazi Belediyesi de bir türlü gelmiyor. Herkes kendi çıkarında. Vatandaşı düşünen yok. Yolun ortasına araç park etmek de ne demek? Bitişikte otopark var. Buraya park edeceğinize otoparka park edin!” diye konuştu.

ARAÇ GİRİŞİNE ENGELLENSİN

Araç parkına tepki gösteren ismini vermek istemeyen bir esnaf ise, “Ben burada esnaflık yapıyorum ve hiçbir zaman bu sokakta araç olmadığını görmedim. Bir esnaf buraya araç park etse diğer esnaflar da araçlarını buraya park ediyor. Bizler rahatsızız. Esnafların bazıları bu araçlar yüzünden getirdikleri malzemeleri indiremiyorlar. Ben buranın araç girişine yasak edilmesini istiyorum. Burası da tıpkı kasap pazarı gibi araç girişine engellensin. Günün belirli saatlerinde araç girişlerine izin verilsin” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL