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Sokak hayvanlarına merhametli davranış

Son zamanlarda hayvanlara yapılan şiddet büyük tepki toplarken Malatya'da diğer illere örnek olabilecek bir çalışma yapıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının su ve beslenmeleri için ilçenin bazı bölgelerine beslenme üniteleri yerleştirdi. Çalışma, vatandaşların takdirini kazandı.

Sokak hayvanlarına merhametli davranış

Son zamanlarda hayvanlara yapılan şiddet büyük tepki toplarken Malatya'da diğer illere örnek olabilecek bir çalışma yapıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının su ve beslenmeleri için ilçenin bazı bölgelerine beslenme üniteleri yerleştirdi. Çalışma, vatandaşların takdirini kazandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:19
Sokak hayvanlarına merhametli davranış

Konuyla ilgili açıklama yapan AHBAP Gönüllüsü Onur Köğür, “Battalgazi Belediyemiz ile ortak bir çalışma yaptık. Bize, materyalleri Battalgazi Belediyesi sağladı. Kendi imkanlarıyla karşıladılar bunları. Bizde AHBAP olarak su ve mama yardımı yapıyoruz” dedi.

Çalışmaya katılan AHBAP Gönüllüsü Onur Köğür, “Malatya AHBAP gönüllüsüyüm. Derneğimiz 1.5 yıldır Malatya'da faaliyet gösteriyor. Her yardımlaşma, insanlık kurulu, çevre gibi kurullarımız var. Malatya'da belli zamanlarda belirli yardımlarda bulunuyoruz. Şu anki projemizde sokak hayvanları ile ilgili bir projemiz vardı, bu projemizde Battalgazi Belediyemiz ile ortak bir çalışma yaptık. Bize, materyalleri Battalgazi Belediyesi sağladı. Kendi imkanlarıyla karşıladılar bunları. Biz de AHBAP olarak su ve mama yardımı yapıyoruz. Bu materyallerin temizliğini, su dolumunu biz AHBAP olarak karşılıyoruz. Belediyemiz çevre konusunda ve sokak hayvanları konusunda gayet ilgili. Bizi kırmayıp, yardımlarını esirgemeden bizlere destek verdiler. Biz, bir sefer gitmemize rağmen istekli gördük kendilerini. Bizlere çok çok çok destekte bulundular, katkıları çok büyük” şeklinde konuştu.

“İNSANLIĞA VE GELECEĞE YATIRIM”

AHBAP Gönüllüsü Esma Fırat ise, “AHBAP Malatya üyesiyim. Biz, AHBAP olarak yardımlaşmanın insanlığa ve geleceğe yatırım olduğunu düşünerek elimizden gelenin hep daha fazla yapmaya çalıştık. Battalgazi Belediyesi ile beraber kanal boyundan başlayarak, Battalgazi'nin çeşitli yerlerinde de köpeklerimiz için mamalarımız ve sularımız olacak. Tüm destekleri için Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, yardımcılarına, Çevre Koruma birimine, Kenan beye çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

AHBAP Gönüllüsü Muhammed Doğru da, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “AHBAP’ta gönüllüyüm. AHBAP, özünde iyi niyetli insanların oluşturduğu, gücü ile enerjisini harcadığı ve zamanını anlamlı kullandığı, ilk etapta birbirini tanımayan daha sonra AHBAP olanların adresidir” derken, Gökçe Turan da, “Malatya’da üniversite öğrencisiyim. Yaklaşık 1 yıldır da AHBAP’ta Malatya gönüllüsüyüm. Burada Battalgazi Belediyesi ve AHBAP ortaklığında bir proje gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediyesi sayesinde mama ve su kaplarımızı korumak için 60 adet boru temin ettik. Arkadaşlarımız ile birlikte atölyede bunları boyayarak süsledik. Bugünde hep birlikte projemizi gerçekleştirmek için Kanalboyu’nda çalışıyoruz. Bu çalışmamızda desteğini bizlerden esirgemeyen başta değerli Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beye, Başkan yardımcılarına, Çevre Koruma müdürü ve personellerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıMerhametli Davranış
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