Dernek Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdikleri ve gençlerin ücretsiz olarak kullanabildikleri MAFSAD Kitap Kafe bünyesinde fotoğraf sunum söyleşileri, imza günleri, okuryazar buluşmaları, kitap dergi tanıtım günleri gibi birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini, bu etkinliklerden ilkini bugün saat 19.00’da yapacaklarını söyledi.

Fotoğrafçı İdris Eyyüpkoca tarafından gerçekleştirilecek olan fotoğraf sunumuna, fotoğraf sanatına ilgi duyan 7’den 70’e herkesin davetli olduğunu belirten Konuk, özellikle gençlerden yoğun katılım beklediklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ