11 Kasım 2017 Cumartesi

“Sokak Halleri” söyleşisi yapılacak

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD’ta Fotoğrafçı İdris Eyyüpkoca’nın konuk olacağı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen “Sokak Halleri” isimli fotoğraf sunum ve söyleşisi yapılacak.

10 Kasım 2017 Cuma 11:33
“Sokak Halleri” söyleşisi yapılacak

  Dernek Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdikleri ve gençlerin ücretsiz olarak kullanabildikleri MAFSAD Kitap Kafe bünyesinde fotoğraf sunum söyleşileri, imza günleri, okuryazar buluşmaları, kitap dergi tanıtım günleri gibi birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini, bu etkinliklerden ilkini bugün saat 19.00’da yapacaklarını söyledi.

Fotoğrafçı İdris Eyyüpkoca tarafından gerçekleştirilecek olan fotoğraf sunumuna, fotoğraf sanatına ilgi duyan 7’den 70’e herkesin davetli olduğunu belirten Konuk, özellikle gençlerden yoğun katılım beklediklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMAFSAD

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