İl Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı ve Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1 Aralık ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler şöyle oldu:

GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON

“Tem ve Kom şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 87 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 16) şahıs tutuklanmış, 16 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 54 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 1 şahsın işlemleri devam etmektedir. Ayrıca paylaşılan rakamlara ek olarak 14 Aralık 2017 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması ile gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda ülke genelinde aranan 21 firari şüpheli gaybubet evlerinde yakalanmış, Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 17’si tutuklanmış, 4 şahıs ise serbest kalmıştır.

DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 1 şahıs gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 14 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan 9 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 4 şahsın işlemleri devam etmekte olup, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun Kapsamında ‘Gümrük Kaçağı Sigara’ suçundan 3 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 2 bin 326 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 4 bin 220 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 27 şişe bandrolsüz içki, 15 litre boğma rakı ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 11 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.

6136 Sayılı Kanun kapsamında 2 şahıs hakkında işlem yapılmış, yapılan çalışmada 3 adet 9 mm çapında tabanca bu tabancalara ait 3 adet şarjör, 8 adet MKE yapımı mermi ele geçirilmiş ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştır.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı veya kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak son bir ay içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda meydana gelen toplam 31 olayda, 54 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 15 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, 3 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 642 gram esrar,18 adet ecstasy hap, 86,98 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 2.593 (gram) metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

43 BİN 614 ŞAHSIN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Merkez İlçe Emniyet müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 43 bin 614 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 175 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 37 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca, 34 av tüfeği, 76 adet av tüfeği kartuşu, 274 fişek, 198 gr. uyuşturucu madde, 36 pet şişe boğma rakı, 199 uyuşturucu hap, 66 kesici alet ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmış, 36 iş yeri kontrol edilmiştir.

6 bin 826 araç sorgulanmış, 219 araç ve 89 araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 65 bin 129 TL İdari para cezası uygulanmış, 7 araç trafikten men edilmiştir.

5 BİN 769 ARAÇ RADARA YAKALANDI

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerimizce yapılan uygulamalarda ise, 35 bin 104 araç sürücüsü kontrol edilmiş toplam bin 905 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2 milyon 357 bin 328 TL cezai işlem uygulanmış, 51 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 282 araç trafikten men edilmiştir, 6 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken, 4 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 5 bin 769 araç sürücüsüne aşırı hızlı araç kullanmaktan (radar) cezai işlem uygulanmıştır.”

HABER MERKEZİ