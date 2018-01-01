Kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından takip edilen programda öncelikle Ocak Başkanı Nadir Günata’nın selamlama ve gündem değerlendirme konuşması gerçekleşti. Bu hafta Sarıkamış Harekatı konuşuldu. Dört kardeşi ile birlikte dedesini de bu harekatta şehit veren Tarihçi Hasan Şen bu haftaki konuşmacı konuk oldu.

90 BİN ŞEHİT

Programda Hasan Şen özetle şunları söyledi:

“Sarıkamış harekatı çok değişik kesimlerin çok farklı tanımlamaları ile nitelendirilmektedir. Kimi felaket derken, kimileri ihanet diyor. Türk’ün gücünü yansıtan kahramanlık destanı olduğunu söyleyenler de mevcut. 90 bin şehit verilmiş, bu nasıl kahramanlık deniliyor. Esasında şehitlik de, gazilik de kahramanlığın bileşenlerindendir. Önemli olan bir kutsal dava uğruna yola çıkıldığı zaman o yolculuğun sonucudur. O yolun yolcuları şehadetleri ile ya da gazilikleri ile eğer ki zaferle sonuçlanmışsa o zaferi şereflendirmiş olurlar.

1. Dünya Savaşı içinde gerçekleşen bu harekata geçmeden önce o döneme kısaca bakmakta fayda var. Malum o dönemde dünya itilaf ve ittifak devletleri olarak 2’ye ayrılmış durumdaydılar. Sanayi devrimi, silahlanma yarışı ve dinsel çatışmalar dünya harbini kaçınılmaz kıldı. Bu kamplaşmalar meydana gelirken Osmanlı devletinin bunlarla hiçbir ilgisi yoktu başlangıçta. Ancak Osmanlı da bir takım düşünceler mevcuttu. Bir kere kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Ayrıca İslamcılığın iflas etmesi ile önem kazanan Türkçülük düşüncesinin Hazar’ın ötesine uzanan Turan ülküsü vardı. Bu iki temel istek nedeniyle Osmanlı Süveyş Kanalı’ndan İngilizleri uzaklaştırmak ve Arapları tekrar kendisine bağlamak istiyordu. Ayrıca Ruslar imha edilerek Hazar ötesi Türklerle aradaki engeli kaldırmak istiyordu. Bu sebeplerle ve şartların da zorlaması ile devlet kademesinde 1. Dünya Savaşına girmek gerektiği fikri yaygınlaşmaya, zemin bulmaya başladı.

1. Dünya Savaşında Osmanlı; Kafkas, Hicaz, Irak, Süveyş, Galiçya, Makedonya, Romanya ve Çanakkale olmak üzere 4 bölgede, 7 cephede savaştı. 14 Kasım 1914’te Padişah Cihad-ı Ekber ilan etti. Bu çağrıya geçenlerde Fahrettin Paşa’ya dil uzatan şeyh torunun dedeleri ve Şerif Hüseyin başta olmak üzere Araplar İngiliz altınları karşılığında olumsuz cevap verdiler ve Osmanlı askerlerini arkadan vurdular. Sadece soyca Türk olmalarından ötürü Afganistan Müslümanları Cihad-ı Ekber’e olumlu yanıt verdiler.”

Program sonunda Sarıkamış başta olmak üzere tüm şehitler için Fatiha okundu.

HABER MERKEZİ