Araçların çıkamadığı, insanların hayvanlarla yolculuk ettiği patika yolda standart geliştirme ve altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Dere yataklarına çeşitli çaplarda beton büzler de atılmış olup, vatandaşlar artık araçları ve motosikletleriyle yaylaya gidebiliyorlar. Engelli araçları bile yolu rahatlıkla çıkabiliyorlar.

20 YILLIK ÖZLEM

Bölgede ikamet eden engelli Kemal Develer de uzun yılların ardından engelli motosikletiyle yaylaya çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Örencik Mahallesi Kurudağ Sokak’ta yaşayan 67 yaşındaki Kemal Develer, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada sorunu kendisine ilettiğini, Başkan Çakır’ın da bu duruma kayıtsız kalmayarak, kendisinin 20 yıllık özlemini sonlandırdığını söyledi.

YAYLAYI GÖRMEK TEKRAR NASİP OLDU

Develer, “20 yıl önce iki ayağımı dizimden itibaren kaybettim. Şu an protez bacak ve koltuk değnekleri kullanıyorum. Engelli olunca hayat daha da zorlaşıyor. Bu zorluklardan biri de çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yaylaya çıkamamak oldu. Yani 20 yıldır yaylamızı göremiyordum. Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a izah ettik. Geldi yerinde incelemelerde bulundu ve yolumuzu yaptı. Şu anda aracımla birlikte yaylamıza çıkabiliyorum. 20 yıl aradan sonra yaylayı görmek tekrar nasip oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ARAÇLAR GİDEMİYORDU

Söğütlü Yaylası’nın önceki yolunun patika yol olduğunu ifade eden yaylacılar, “Söğütlü Yaylası’na hiçbir araç çıkmazdı. Hayvanlarla yolculuk edilirdi. Büyükşehir Belediyemiz hem yeni yol açtı hem de mevcut yolu genişletti. Şu anki, mevcut haliyle bile araçlar gelebiliyor artık. Zor ve zahmetli bir işti. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

HABER MERKEZİ