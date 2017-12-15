Düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Murat Tunç, daire başkanları, kooperatif üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Protokol konuşmalarının yapıldığı törende, Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkan, Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposu yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposu projesinin 1.5 milyon liralık bir proje olduğunu belirten Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Murat Tunç ise tarımda kooperatifleşmenin önemli olduğunu ve bu projeye katkıları olan Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini vurguladı.

KOOPERATİFÇİLİK ÇOK ÖNEMLİ

Kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu ve böyle bir kooperatifin daha önceden kurulması gerektiğini kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, "Isparta'da her köyde kooperatifler var. Kooperatifler sayesinde çiftçiler çok rahat bir şekilde tarım işi yapıyorlar. Bundan böyle Savaklı Mahallesine yapılacak olan bu soğuk hava deposu sayesinde yetiştirdiği kaliteli ürünleri saklayabilecek. Hayırlı olmasını diliyor, Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ise Doğanşehir ilçesinin bir meyve ilçesi olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

BÖLGEYE ÖRNEK BİR PROJE OLACAK

Temel atma töreninde son olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır konuştu. Temeli atılan soğuk hava deposunun bölgeye örnek olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kooperatifleşmenin önemine değindi.

Başkan Çakır, "Ürettiğimiz ürünleri pazarlama, ticarete dönüştürüp kar elde etme konusunda eksikliklerimiz var. Bunun temelinde de yeterince kooperatifleşmemek yatıyor. Yapılan çalışmalar ve verilen destekler sayesinde kayısımız kısmen değerini bulmuş durumda. Temelini attığımız soğuk hava deposu tesisi kayısı ve elma için çok önemli. Doğanşehir deyince aklımıza elma geliyor. O elmayı değerli hale getirmek için o üründen kar elde etmemiz gerekiyor. Kar elde edebilmemiz için de ürünümüzü 3-5 ay depolarda bekletmemiz gerekiyor. Bu tesis güzel bir örnek olacak” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ