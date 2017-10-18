Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II Programı kapsamında, 2’nci başvuru çağrı ayağı tamamlandı. Konuyla ilgili dün İl Koordinatörlüğü binasında bir basın toplantısı düzenleyen TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

IPARD II'nin 2. Başvuru çağrısının ilk ayağının tamamladığını ifade eden Tunç, işleme tesisleriyle ilgili olan projelerin kabulünü yaptıklarını dile getirdi.

PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK İSTEDİK

11 projenin 9’unun soğuk hava depolarıyla ilgili olduğunu söyleyen Tunç, “Projeler şu anda tamamlandı, projeleri içeriye aldık ve inceleme süreci başladı. 11 tane proje aldık. 11 tane projenin 9 tanesi soğuk hava depoları ile ilgili. Biz bu dönemde önemsediğimiz konu soğuk hava depolarıydı. Biz proje alırken proje almak için, sayıyı artırmak için proje almak değil de daha çok Malatya'ya yararlı olan, Malatya'ya değer katacak projeleri hayata geçirmek istedik. Bunun için soğuk hava depoları önemsediğimiz projelerdi. Bu projelerin amacı ise soğuk hava depoları ile yaş kayısının ihracını artırmaktır. Yani kayısının hazırlanmasını ve çeşitlendirmek amacını taşıyordu” diye konuştu.

BUNU BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ

TKDK’nın Malatya’da yaş kayısı ihracatının yüzde 5’in üzerine çıkarmak için gayret gösterdiğini ifade eden Tunç, “Biz göreve geldiğimiz zaman yaş kayısı ile ilgili çalışmamız olmuştu. Burada yaş kayısı ihracatının yüzde 2’nin altında olduğunu tespit ettik. Bizim amacımız yaş kayısı ihracatını yüzde 2’lerin üzerine çıkarmak. Bu soğuk hava depolarıyla bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yaş kayısının ihracatı şöyle önemli: Eğer yaş kayısı ihracatının yapabilirsek hem üreticinin eline daha ilk baştan itibaren sıcak para girişi olacak hem de kuru kayısılarını elde tutmaları için bir güç olacak. İnşallah bu soğuk hava depolarının faaliyete geçmesiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Soğuk hava depoları bittikten sonra yaş kayısı ihracatına bir daha bakacağız. Ne kadar başarılıyız, ne kadar bunu yukarıya çekebildik, bu bizim için çok önemli. Çünkü kayısıda biz hep fiyatları konuşuyoruz ama teknik altyapıyı hiçbir zaman konuşmadık. İlk önce teknik altyapıyı tamamlayıp, ondan sonra yola çıkmamız lazım. TKDK inşallah Malatya'da yaş kayısı ihracatını en az yüzde 5’in üzerine çıkarmak için bir gayret içerisinedir” söylemlerini kullandı.

KAYISI OLMAZSA OLMAZIMIZ

Soğuk hava depolarının kayısı yanında Malatya’da üretilen diğer meyveler için de önemli olduğunu ifade eden Tunç, “Malatya kayısının başkenti olduğu için kayısıyı önce konuşuyoruz. Doğanşehir'de elmamız var Yeşilyurt'ta kirazımız var Doğanyol' da naramız var. Bu soğuk hava depolarının iç planlarına bunları da ekletiyoruz. Bu soğuk hava depoları olduğu zaman bu meyvelerimizi de daha iyi pazarlamamız söz konusu olacak. Kayısı olmazsa olmazımız. Kayısıya tamamen çözemezsiniz, her zaman sorunlar olacak ama iyi bir altyapınız olduğu zaman siz diğer tarafla da çok rahat konuşabileceksiniz” şeklinde konuştu.

İLK ÖNCE TEKNİK ALTYAPININ OLUŞMASI GEREKİYOR

“Soğuk hava depolarına yaş kayısıyı zorunlu tutuyoruz” diyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaş kayısının işlenmesi, paketlenmesi, satılması, olayını zorunlu tutuyoruz. Bugün yaş kayısıyı yüzde 2’den yüzde 5’lere çıkardığımızı düşünün. Bir kere üretici ilk başta daha kayısı olur olmaz cebine para girmiş olacak ürününü yaş olarak satmış olacak. İşçilik maliyet olmadan özel şirketler yurt dışına ihraç ediyor. Daha sonra yapılan kuru kayısı üreticinin önceden cebine para girdiği zaman o kuru kayısının satma zorunluluğu olmayacak. Bekleyecek. Kayısıyı pazarlanırken bugün 3 dolara veriliyorsa, rekabetten dolayı kayısı piyasada olmadığı zaman veya bu saklanma koşulları doğru olduğu zaman nihayetinde 4-5 dolara da rahat satabileceksiniz. İlk önce teknik altyapının oluşması gerekiyor. Bu yıl tamamladığımız bir soğuk hava deposunu da sezona yetiştirdik. Yaklaşık 80 TIR yaş kayısı yurt dışına ihraç edildi. Bu bizim için önemliydi. İnşallah projeler ile yaş kayısının ihracatını elbirliğiyle tüm Malatyalıların da desteğiyle TKDK olarak yaştaki ihracatını yüzde 5’in üzerine çıkarmak hedefimizdir.”

42 İL İÇERİSİNDEN İLK 5 İL İÇERİSİNDEYİZ

Maksimum 10 bin metreküplük yerlere destek verdiklerini ifade eden Tunç, “Maksimum 10 bin metreküplük yerlere destek veriyoruz. 5 bin metreküp olanlar var, 10 bin metreküp olanlar var. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 21 milyon TL. Bunun yüzde 50’si bizim desteğimiz. TKDK’nın projeleri 42 il içerisinde biz şu anda ilk 5 il içerisindeyiz. Mersin ilinde bu tür tesisler daha fazla olduğu için onlar ilk sıraya geldi. TKDK Malatya olarak TKDK’yı sürükleyen illerden bir tanesiyiz. Malatya’ya yararlı olacak projeler üretmeye önem veriyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili çalışmamız var. Sera ile ilgili çalışmalarımız var. Süt istemesi ile ilgili çalışmalarımız var. Biz bunlar ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Amacımız bunların hepsini birer Malatya markası oluşturmak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL