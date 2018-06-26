Soğanfiyatları benzini geçti

Son günlerde soğan kilogram fiyatının 6 ila 7 liraya kadar çıkmasının en büyük sebeplerinden birinin de ekim alanlarının daralması olarak gösteriliyor.

ÜLKEMİZDE TARIM BİTİYOR

Manavcılık ile uğraşan Mehmet Güneş, “Fiyatların bu kadar yüksek olmasını istemiyorum. Şu anda Adanalı 3-5 tüccarın elinde piyasa. Düşmesi de mümkün değil çünkü ekim yok. Soğan hâl de 6 lira. Sabah 2 çuval soğan aldım ve 740 lira para verdim. Bu paraya geçen sene 2 ton soğan alıyordum. Ülkemizde tarım bitiyor ben çok üzülüyorum. Bu memleketin önce tarıma önem vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

TARIMA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR

Pazardan soğan alan Necla Öztürk isimli vatandaş, “Ben pazarda soğanın 4-6 TL arasında satıldığını gördüm çok üzüldüm. Ne olacak bu asgari ücretle geçinen, emekli maaşı ile geçinen, insanların hali sadece soğan değil, her şey almış başını gitmiş.Gerekli önlemleri almak, tarıma önem vermemiz gerekiyor. Türkiye tarım ülkesi ama her şey dışarıdan geliyor” dedi.