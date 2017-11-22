22 Kasım 2017 Çarşamba

Şoförlere “öfke kontrolü” eğitimi verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) eğitimlere ağırlık veriyor. Verilen eğitimde uygulamalı olarak ‘Öfkenin kontrolü ve insan ilişkileri’ ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen sunumda kızgınlık anında mantığın devre dışı bırakılmasına izin verilmemesi hususu hatırlatılarak, öfkelenen bir insanın hemen mantığına sığınması gerektiği belirtildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:07
Şoförlere “öfke kontrolü” eğitimi verildi
  Semineri değerlendiren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Her gün sahada binlerce insanımızla muhatap olan personelimize belli aralıklarla farklı konularda eğitim vermeyi sürdürüyoruz” diyerek toplu taşıma hizmeti yürütürken personelin karşılaştığı olaylara karşı sabırlı olabilmesi, olası eleştirilere yapıcı ve sakin tepkiler verebilmeleri için alanında uzman eğitimcileri davet ederek eğitimler verdiklerini belirtti.

 

SORUNLAR İLE BAŞ EDEBİLMEK AYRI BİR TEKNİK GEREKTİRMEKTEDİR
Tamgacı, “Sahada devamlı olarak halka iletişim halinde olan personelimizi her konuda bilinçlendirmek için verdiğimiz eğitimler kapsamında bir seminer daha gerçekleştirdik. ‘Karar verme ve problem çözme, öfke kontrolü ve insan ilişkileri’ konulu seminerde çalışanlarımızın yolculara karşı göstermeleri gereken davranış ve tutumlar geniş bir şekilde anlatıldı. Hızlı bir döngünün içerisinde yürüttüğümüz hizmetin ritmini arttırıp, akışını hızlandırmak niyetindeyiz. Bu hızlı tempo içerisinde karşılaşılan sorunlara aynı hızda fakat doğru çözümler üreterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Süreç içerisinde değişik şekillerde karşımıza çıkacak sorunların üstesinden gelebilmek, yerinde davranışlar sergilemek ve muhatabımızı incitmeden sorunu atlatmak düşüncesindeyiz. Bu sorunlar ile baş edebilmek ayrı bir teknik gerektirmektedir. İşte tamda bu noktada doğru bilgiye kaynağında ulaşmak ve işi uzmanına götürmek niyetiyle bu tür seminerleri organize ediyoruz. Yarınlarımıza emin adımlarla ilerlerken bilinçli, ne yaptığını bilen, muhatabını incitmeden görevini icra eden personellerle yürümek düşüncesindeyiz. Bu nedenle de eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler: Busabah“öfke Kontrolü” Eğitimi

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