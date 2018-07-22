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Şoförler kazan kaldırdı

Halk otobüsü şoförleri sonunda ücretsiz binişlere isyan ederek, belediyenin önünde toplanıp kontak kapattılar. 20 civarında halk otobüsü şoförü, kazanamadıklarını ileri sürerek, ücretsiz binişlere bir sınırlama getirilmesini istediler.

Şoförler kazan kaldırdı

Halk otobüsü şoförleri sonunda ücretsiz binişlere isyan ederek, belediyenin önünde toplanıp kontak kapattılar. 20 civarında halk otobüsü şoförü, kazanamadıklarını ileri sürerek, ücretsiz binişlere bir sınırlama getirilmesini istediler.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:55
Şoförler kazan kaldırdı

MOTAŞ’a bağlı halk otobüsleri ücretsiz binişler nedeniyle sonunda kontak kapatarak, kazan kaldırdılar. Ücretsiz otobüslere binenlerin biniş sayısının çok fazla olduğunu ileri süren 20’den fazla otobüs şoförü soluğu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin önünde aldı. Kendilerine bir muhatap arayan ve öğleden sonra da ilgililerle görüşen şoförler, tepkilerini gazetecilere konuşarak dile getirdiler.

Minibüslerin otobüse dönüşmesi için yapılan çalışmalardan dolayı minibüsten sözleşmeli olarak otobüse dönüştürüldüklerini dile getiren Şükrü Dağ isimli otobüs sahibi, şu anda zor durumda olduklarını ileri sürdü.

MAZOT ALAMIYORUZ

Şoför parasını ödeyemediklerini söyleyen Dağ, “Otobüse dönmemiz için bize sözlü olarak ‘bu kadar yolcu var, bu kadar taşımacınız var, bu kadar işiniz olacak’, her arabanın her sefer sayısında iki tane yolcunun bedava olacağını söylediler. biz bu şekilde minibüsten otobüse dönüşüme razı olduk. Çok sayıda ücretsiz yolcu taşıyoruz. Mazot alamıyoruz, lastik alamıyoruz, sanayiye gidemiyoruz, şoför parasını ödeyemiyoruz. Bu yüzden araçlarımızla birlikte Belediyenin önüne geldik. Yetkililerden talebimiz ücretsiz yolcu taşımacılığına bir son verilsin. Böylelikle belediye bize bir katkıda bulunur” diye konuştu.

 KONTAĞI KAPATMA SEBEBİMİZ…

Kontak kapatma sebeplerinin 65 ve üzeri yolcuların ücretsiz taşımaları olduğunu kaydeden Cumali Zencikıran ise, “Kontağı kapatma sebebimiz 65 yaş ve üzeri vatandaşların otobüslere ücretsiz binmesi ve belediyenin bize verdiği sözleri yerine getirmemesi. 2,5 yıldır biz bu taşımacılığı yapıyoruz. bize verilen sözlerden sadece ve sadece aktarmayla ilgili olanı yerine getirdiler. Bizim giderimiz 26 milyar lira, kazancımız ise ortalama 20-21 milyar lira civarında. devletimizden, belediyemizden ve ayriyeten Sayın Cumhurbaşkanımızdan bize bu konuda bir destek vermesini istiyoruz. Biz şehit, gazi, polis, asker olanların ücretsiz binmelerine zaten itiraz etmiyoruz ama 65’likler günde 10-15 defa otobüse biniyorlar. En azından Belediye bu yolcular için 80 kuruş veya 1 lira gibi bir ücret tarifesi koysa, bize de bir destek olmuş olur” ifadelerini kullandı.  busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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şoförlerMOTAŞOtobüsMinibüsKontak Kapatma
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