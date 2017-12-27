27 Aralık 2017 Çarşamba

Şoförler için yeni mekan

Toplu ve bireysel ulaşımın önemli unsurlarından olan minibüs ve taksi şoförlerinin rahat ve sağlıklı bir ortamda mesleklerini sürdürebilmeleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi ve minibüsler evleri yapılmaya başlandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:47
Şoförler için yeni mekan

  Malatya merkezde faaliyet gösteren 'T' plaka taksiler ve 'M' plaka minibüs şoförlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesinin yanı sıra, kent estetiğine katkı sunmak amacıyla, taksi duraklarına 'Taksi Evi' minibüs duraklarına da 'Minibüs Evi' inşa ediliyor.

DAHA RAHAT ORTAMDA HİZMET...
  Şoför esnaflarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra rahat bir ortamda hizmet verebilecekleri 'Taksi Evi'nin yapımına başlandı. Bugüne kadar 10 adet taksi durağına 'Taksi Evi' yapılırken, uygun yerlere de yapımının devam edileceği bildirildi.

Kabin şeklinde yapılan Minibüs Evi’nin ilki ise Koyunoğlu minibüs hattının son durağına yapıldı. Kabin yerleştirme işlemlerinin devam ettiği minibüs evleri, 7 minibüs hattına daha yapılacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTaksi Ve Minibüsler Evleri

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