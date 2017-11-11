Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuksuz yargılanırken, savcılığın vermiş olduğu mütalaadan sonra “Etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanan ve Malatya E Tipi Cezaevi’nde görev yapan eski gardiyan O.U.’ya alt sınırdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

“OLAYI HİZMETE BAĞLAMA!”

Savcılık soruşturması kapsamında üzerine kayıtlı telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı ByLock tespit edilen O.U.’nun mesajlaşmalarında dikkat çekici konuşmalar görüldü. Bu kapsamda SODES projesi alan örgüt üyelerine savcılık sorgu teknikleri verildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan yazışmalara göre şu ifadeler yer aldı:

“1. İhale evrakları ile ilgili bir soru yönlendirilirse, detaylara girmeden evrak üzerinden ne yazıyorsa odur. Ben şu an hatırlamıyorum. Hatırladığım şey projemiz konusu ve yaptığımız çalışmadır.

2. Kesinlikle bir başkasının ismi verilerek, o biliyor ben bilmiyorum denmeyecek. Ya da proje ile şu ilgileniyordu, biz imza atıyorduk denmeyecek.

3. İhalelere ilişkin bir soru yönlendirilirse ihale süreci valilik proje ofisinin koordinesinde, kamuya açık ve valilik onayı ile yapılmıştır, denilecek.

4. Koordinatör olarak bize düşen görev projeyi SODES uygulama esasları doğrultusunda, projenin amacına uygun sonuçlandırmaktır. Projemiz bu doğrultuda sonuçlandırılmış Valilik proje birimi tarafından incelenmiş, eksiklik bulunmaması üzerine ilgili vali yardımcısı tarafından onaylanmıştır.

5. İhalelerin aynı kişilere verilmesi hususunda; kimse akrabam veya yakınım değil. Kimseyi tanımam. İhale evrakları oradadır. En yasalara uygun uygun ihale düzenledim bu da valilik tarafından onaylanmıştır.

6. Örgüte para aktarma sorulursa, ben örgüt bilmem, varsa deliliniz görmek istiyorum.(Delililer varsa göstermiyorlar)

7. Burada amaç örgütlü suç oluşturmak. Bu açıdan kimse birbirini suçlamamalı, isim vermemeli. Sorulan isimleri tanıyorsanız insanı ilişkilere bağlamalısınız. Örnek; Ömer Beyi nerede tanıyorsunuz? Doğru cevap; projemiz resmi olarak mali müşavirliğini yapmıştır. Yanlış cevap; abiler ona yönlendirdi.2 X projesindeki x kişisini nereden tanıyorsunuz? Doğru cevap; öğretmen camiasından, aynı dernekte üyeyim, esnafsa alışveriş yaptım tanıştık, projede ihale aldı, o süreçte tanıştık gibi. Yanlış cevap; tanıdığın halde tanımazlığa gelme, yanlış bilgi verme, en kötüsü olayı hizmete bağlama.

8. Korkutmamalara kanmamak. ‘Sen devlet memurusun, yakma kendini itirafçı ol, sana dokunulmayacak.’ Buna kanarsak işte o zaman işler arapsaçına döner. Verilecek cevap; ben hiçbir zaman devletime, milletime ihanet etmedim. Paralel maralel tanımam. Ben Türkiye’den başka devlet tanımam.

9.X kişi seni şununla suçluyor, ne dersin? Müddei iddiasını ispata mecburdur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Önemli avukat gelmeden kimse ifade vermeyecek. Baro avukatın kabul etmeyecek. İfade esnasında polislerin şakirt tavırlarına aldanmayacak.”

“ALAKASIZ YERE BIRAKIN”

Başka ByLock mesajında ise örgüt mensuplarına yönelik operasyonlara değinilerek , “Zorunlu olmadıkça h. efendi kitaplarına ve evin herhangi bir yerinde hizmete yakından, uzaktan notlar ve sair dokümanlara, cep telefonunuza ve diğer eşyalarınıza el konulabileceğinden şimdiden yedekleyip yedekleri başka sizinle alakasız yere bırakın. Şimdiden okuma yazması iyi olan bir dostumuza evinizde arama olabileceğini, telefonu devamlı açık tutmasını, arama esnasında çağıracağınızı ve tutanağa şahit olarak imza atacağını ve arama sonrasında gerekirse ev halkına yardımcı olmasını söyleyin. Cep telefonunuzun ya da evden birinin şarjı yerinde olsun aramayı kayda alacaksınız. Arama kararı görülmeden ve polis kimliği görülmeden aramaya başlanılmaz. Arama için gelenlere hemen kapıyı açmadan… ‘Kimsiniz nereden geldiniz, biraz bekler misiniz, üstümü giyineyim’ gibi diyaloglarla bekletilebilir, hemen avukatı arayın gelene kadar zaman kazanın. Ayrıca telefonunuzu bu arada fabrika ayarlarına çevirin. Avukatım gelecek deyip beklemelerini rica edin. Beklemek zorunda değiller. Eve girmeden önce kameraları açmalarını söyleyin. Aramaların kameraya alınmasını talep edin. Evin tüm kapılarını kapatın, sırayla aramanın yapılmasını, arama yapılan odanın işi bitince kapını kapatılmasını sağlayın. Aramayı cep telefonunuza kaydedin. Polislerle olan konuşmanızı kayda geçmesi açısından polis kamerasına yakın ve kaydedeceği şekilde sesli konuşun” şeklinde ifadeler kayıtlara geçti.









TAHİR ÖZÇELİK