Sokak Çocuklarını ve Aileleri Koruma Derneğinden (SOCAKDER) anlamlı bir tiyatro gösterisi gerçekleştirecek. Geçmişte sokaklarda çalışan ve küçük yaşta hüküm giymiş çocukların hayatlarının anlatıldığı tiyatro oyunu olan ‘Kaybolan Umutlar ve Mehteran Konseri’ 11 Mart’ta gösterime girecek. Saat 19.00’da Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan ve üniversite öğrencilerinin de içinde yer alacağı tiyatro oyunu hakkında bilgiler veren SOCAKDER Başkanı Tahir Toptaş, BUSABAH’a konuştu.

SOCAKDER’in kurulduğundan buyana her yıl 3-4 faaliyet gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Toptaş, en son geçen yıl yaptıkları bir oyunla Malatyalıların karşısına çıktıklarını söyledi.

GÜZEL BİR TEPKİ ALDIK

Geçen yıl düzenledikleri oyun hakkında kısaca bilgi veren Başkan Toptaş, “Sokaklarda çalışan ve okullardaki problemli çocuklarların hayatlarının anlatıldığı bir tiyatro oyunu. Geçmiş yıllarda da tiyatro gösterileri yaptık. Bunu sadece Malatya’da yapmadık. Malatya’nın güzide ilçelerinde de yaptık. Çok da güzel bir tepki aldık çünkü oyunlarımızın amacı hem gençlerimize bir mesaj vermek hem de yaşanmış bir hayat hikâyesi ile insanlara tiyatrosal bir gösteri ile onlara sunmaktı. Tabi sokaklarda çalışan çocuklar problemi sadece Malatya’da değil Türkiye’nin bir sorunu. Özellikle biz daha önceki yaptığımız açıklamalarda sokaklarda çalışan çocuklardan özellikle ‘alışveriş yapmayın’ diyorduk. O çocuklardan alışveriş yapıldığı zaman, o çocuklar küçük yaşlarda para kazanmayı öğreniyorlar ve kazandıkları parayı nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Kazandıkları paraları kötü alışkanlıklarda kullanabiliyorlar. Biliyorsunuz şu anda Türkiye genelinde sigara içme yaşı 13’e kadar düştü. Uyuşturucu maddelere kadar olan yolun kapılarını bizler açıyoruz. Özellikle oyunda bu konuyu işledik” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR KATILIM BEKLİYORUZ

“Ayrıca okumanın ne kadar kıymetli olduğunu, her ne şekilde olursa olsun okumanın önünü hiçbir engelin kapatmayacağını yine bu oyunlarımızla anlattık. Oyunumuzun en büyük özelliklerinden birisi de toplumumuzun değerlerini ve kaybolan adetini bu oyunlarda tekrar biz gündeme getirdik” diyen Başkan Toptaş, oyuna katılımın ücretsiz olduğunu vurgulayarak, “Tabi 11 Mart’ta inşallah Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştireceğiz. Bu oyunumuzda sokakta çalışan çocuklarımızla ve küçük yaşta cezaevine girip de uzun yıllar cezaevinde yatmış olan çocuklarımızın hayatını anlattık. Aynı zamanda bu çocuklarımıza mehteran takımı kurduk. Bu oyunumuzun ismi Kayıp olan umutlardır. Bu oyunun yanı sıra mehteran kanserimiz de olacak. Oyunumuz saat 19.00, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek. Malatya’daki bütün vatandaşlarımızı bu oyuna bekliyoruz. Bu programımıza büyük bir destek ve büyük bir katılım bekliyoruz. Oyunumuza katılım ücretsizdir” şeklinde konuştu.

BİN 500 ÇOCUĞUMUZA KİTAP YARDIMIMIZ OLDU

Ayrıca oyun gösterisi dışında diğer etkinliklerinden de bahseden Başkan Toptaş, “Bu etkinliğin yanı sıra bizler dernek olarak başka etkinliklerde gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan çocuklarımıza yardım etmeye gayret gösteriyoruz. 350 çocuğumuzun okul kıyafetleri, 140 çocuğumuza bayramda bayramlıklar, bin 500 çocuğumuza kitap yardımız oldu. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Malatyalı işadamlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL