Soba zehirlenmesi karbonmonoksit gazından kaynaklanıyor ve her yıl birçok üzücü ölüm haberleri geliyor. Bu gaz, solunduğunda, akciğerlerden kana karışarak kanda oksijen taşıyan moleküllere bağlanarak oksijenin dokulara taşınmasını engelliyor. Bunun sonucunda dokulara yeterli oksijen taşınamıyor ve kişi hayatını kaybediyor.

İTFİAİYE DAİRE BAŞKANI ACAR’DAN UYARI!

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle gece yatmadan sobaya yakacak atılmaması gerektiğinin altını çizen Acar, soba borusunun her odadan geçirilmesinin de yanlış olduğunu bildirdi.

BACA TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEMİ TAŞIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar, baca temizliğinin de çok önemli olduğunun altını çizdi. Soba zehirlenmelerinin en önemli nedeninin baca temizliğinin yapılmaması olarak gösteren Acar, sobanın doğru yakılması gerektiğini söyledi. Soba zehirlenmelerinin genellikle gece yaşandığını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar, “Gece yatmadan sobaya yakacak atmayın!” dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ BAŞ AĞRISI

Soba zehirlenmesinin en ciddi belirtisi baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı. Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiğinizi düşünüyorsanız; hemen camları açın ve ortamın havalandırılmasını sağlayın. Açık havaya çıkın. 112’den yardım isteyin. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edin, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür almayın. Sobayı yakarken aşırı doldurmayın. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasını sağlayın, sobayı alttan yakmayın.

Ayrıca bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak yetkili kişilere temizletilmeli. Kombi ve şofbenlerin bakımının zamanında yapılması da çok önemli. Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Lodoslu havalarda sobanızı mutlaka söndürün. Çünkü lodos soba zehirlenmelerinin en önemli nedenlerinden biri.

TÜRKAN YILDIZ