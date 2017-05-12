12 Mayıs 2017 Cuma

Skeç Treni yola çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 2017 Yılı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen ‘Skeç Treni’ etkinliği başladı.

12 Mayıs 2017 Cuma 15:44
Skeç Treni yola çıktı
  Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte çocuklar katılarak eğleniyor. Çeşitli skeçlerin sahnelendiği etkinlikle MABESEM Tiyatro Kursunun Çocuk oyuncuları performans sergiliyorlar. Seyircilerin ilgisini toplayan etkinlik, büyük alkış alıyor. Etkinlik, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde günlük iki gösterimle programlı olarak okul öğrencilerine yönelik düzenlendi.
Yine Sanat Galerisi Salonunda 13 Mayıs Cumartesi günü ise saat 19:00’da tüm çocuklara açık bir gösterim daha yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek güldürü oyununa aileleriyle birlikte tüm çocukların davetli olduğu kaydedildi.
İHA
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