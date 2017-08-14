AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde ziyaretlerde bulundu ve parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticilerle birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçesine giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, burada AK Parti’nin ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya gelirken, esnafları da ziyaret etti.

3 GÜN ÜST ÜSTE MALATYA’DAN BAHSETTİ

AK Parti Doğanyol ilçe başkanlığına yapılan ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos Cumartesi günü Malatya’ya yaptığı ziyaretteki açılış törenine katılan Doğanyollulara teşekkür ederek, “Miting de çok zor şartlara rağmen, hava sıcaklığına, iş güç zamanı olmasına rağmen bir genel seçim olmamasına, Türkiye’de yeni bir gündem olmamasına rağmen yine on binler alana sığmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’dan ayrıldıktan sonra 3 gün üst üste Malatya’mızdan bahsetti. Göstermiş olduğunuz desteklerden dolaş teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

16 YAŞINDAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “16 yaşındayız ve 15 yıldır da bu ülkenin yönetimindeyiz. Millete hizmet getiriyoruz; ülkemize, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza hizmet götürüyoruz. Türkiye’mize hizmet getirirken, Malatya’mıza ve Doğanyol’umuza da hizmet getirmeye devam ediyoruz” dedi.

ÇALIK’TAN SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Focus Dergisi’ne yapmış olduğu açıklamalara tepki gösteren Çalık, “FETÖ ile de, PKK ile de, DEAŞ ile de, var olan bütün terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın bundan. Fakat maalesef terör örgütleriyle mücadele ederken, ana muhalefet partisinin yapmış olduğu röportaj başta olmak üzere açıklamaları sizin, milletimizin takdirine sunuyorum. Biz bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir taraftan yatırımları yaparken, diğer taraftan yatırımları yaparken Sayın Kılıçdaroğlu önce 'adelet arıyorum' diye yollarda yürüdü. Ondan sonra gitti yolun sonunu Focus Dergisi'nde buldu. Ve vermiş olduğu açıklama 'Türkiye güvensizdir, gelenlerinde can güvenliği yoktur' açıklamasını yaptı. Yapmış olduğu açıklamalar, Türkiye aleyhinedir ve Türkiye için ihanettir. Siz Türkiye’yi yabancılara, Maykıllara, Corçlara gidip şikayet edemezsiniz. Siz Ahmet’lerden, Mehmet’lerden almış olduğunuz destekleri gidip yabancılara peşkeş çekemezsiniz. Siz, bu ülkenin yüzde 20'nin üzerinde oyunu almış ana muhalefet, iktidar partisine aday partinin genel başkanısınız. Sorumluluk sahibi olmak zorundasınız. Türkiye'nin birliği için, dirliği için yapılması gereken açıklamalar Focus'a verdiğiniz açıklamalar değildir. Yolda aradığınız adalet milletin vicdanındadır. Siz milletin vicdanın da o yaptığınız açıklamalarla mahkum olmuşsunuzdur. Türkiye aleyhine açıklamalar yapmak ana muhalefet partisi genel başkanına ki düşündüğümüzde geçmiş dönemdeki açıklamalar, yakışmış mıdır? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışmıştır. Hani 'yakışmaz' diyecektim ama Kemal Kılıçdaroğlu olunca adı yakışmıştır. CHP seçmenlerimizin bu konuda da kendilerinin hepsinin CHP’ye oy veren seçmenlerin inanıyorum ki bu açıklamalardan da vicdanları sızlamıştır” şeklinde konuştu.

Çalık ve beraberindeki heyet daha sonra Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey’ı ziyaret ederek, ilçenin sorun ve yatırımları hakkında bilgi aldılar.

PÜTÜRGE İLÇESİNE ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı daha sonra Pütürge ilçesine geçtiler. Burada AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıda partililerle bir araya geldiler.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, 5 Ağustos’taki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programına gelen Pütürgelilere teşekkür ederek, Pütürge ilçesinden 100 aracın o gün açılış törenine katıldığını söyledi.

DEVLETİ KATİL İLAN EDİYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “15 Temmuz’daki kahramanlarımıza, gazilerimize laf eden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini şiddetle kınıyorum. Diyor ki '15 Temmuz'da 250 şehidi devlet öldürdü.' Devleti katil ilan eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve o gece, o şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, gazilerimizin yüzü suyu hürmetine bugün mikrofonlar elimizde, sizlerin karşısındayız, milletimizin karşısındayız. Milletimizin bu cesaretli destanına gölge düşürmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini şiddetle kınıyorum. Şehit ailelerimizin acılarını bilmeden, onların hikayelerini bilmeden, kahramanlık destanlarını bilmeden, nasıl meydanlara indiğini bilmeden şehitlerimize laf uzatan o milletvekiline iki çift lafım var. Bu toprağı vatan yapan şehitlerimize siz dil uzatamazsınız. 15 Temmuz kahramanlık destanı, milli iradenin zaferi olmasaydı bugün o Mecliste, gazi Meclisimize atılan bombalarla hiç birimiz olmazdık. Vatan topraklarımızı işgal etmek isteyen o terör örgütüne karşı 250 şehidimiz kanıyla bu sınırları korudu. Gazilerimiz, bu bayrağın dalgalanmasına, ezanların devam etmesine Allah’tan aşağı vesile oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 'bugün milletvekiliniz bu sözleri söyledi, ne diyorsunuz?' diye soruyorlar. Diyor ki 'benim milletvekilim doğru söylemiştir.' Ya sen darbeye kontrollü darbe diyen adam değil misin kardeşim? Ve biz araştırma yaptık, hiçbir şey bilmiyorsan, hiçbir şey anlamadıysan o 'Milli İrade Zaferi' kitabını aç oku, gökten yağan bombaların nasıl insanların üzerlerine saldırdığını, bombalarla nasıl insanların şehit olduğunu, sırtından vurulduklarını oku. Bu darbe girişimine, işgal girişimine 'kontrollü darbe' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz, milletimize havale ediyoruz. Milletimiz, gereğini sandıkta aslanlar gibi yapıyor. O darbe kontrollümüydü, yoksa millete yapılan darbemiydi, işgal miydi, terör saldırısı mıydı siz gidip millete bir kez daha sorun bakalım” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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