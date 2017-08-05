AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık; Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkan Mustafa Eren’i, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç’ı ve Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ile dernek üyesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Çalık ilk ziyareti beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkan Mustafa Eren’e ve dernek üyesi muhtarlara yaptı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “5 Ağustos Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’da olacak. Nasip olursa bu 17’nci ziyaretleri olacak. Her seferinde Malatya ‘da özellikle kıymetli muhtarlarımın karşılamada büyük emekleri var. Gelen misafir muhtarlarımın misafirleridir, sizin ev sahipliğinde biz orada olacağız” diye konuştu.

MALATYA’YA YAKIŞIR ŞEKİLDE KARŞILAMALIYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, muhtarlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında bir gönül bağı olduğunu ifade ederek, “Sizler demokrasinin ilk ayağısınız. En önemli mihenk taşısınız. Mahallede seçilen ilk kişilersiniz ve Sayın Cumhurbaşkanım bulun bilincinde, bunun farkında. Muhtarlarımızın milletimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu vesileyle de millet ile devlet arasında en önemli köprü olan muhtarlarımızı Külliye’de, Ankara’da özel ağırlıyor. Cumhurbaşkanımızı Malatya’ya yakışır bir şekilde bir ev sahipliği ile karşılamamız lazım” ifadelerini kaydetti.

BATTALGAZİ MUHTARLAR DERNEĞİ’NE ZİYARET

Çalık ve Kahtalı daha sonra Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç’ı ve dernek üyesi muhtarları ziyaret ettiler. Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız her Malatya’ya geldiğinde büyük bir coşku ve özveri ile karşılanıyor. Bu defa da muhtarlarımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayacağız” dedi.

Ziyarette konuşan Çalık ise, “Muhtarlarımız ile 15 yıldır inanılmaz bir gönül bağı kurmuş Sayın Cumhurbaşkanım. İtibarsızlaştırılmak istenen, ‘muhtar bile olamaz’ diyerek muhtarlıkları önemsizleştiren düşünceleri sürekli kınadık ve ‘muhtar bile olamaz’ denilen kişi bugün ülkenin Cumhurbaşkanı, Başkomutanı, milletin umudu, İslam coğrafyasının umudu oldu” diye konuştu.

SORUNLARI TEK TEK ÇÖZDÜK

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz’ı da ziyaret eden Çalık ve Kahtalı, burada dernek üyesi muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çalık, “Biz muhtarlarımızın mekanına gittiğimizde evimize ve yuvamıza geliyoruz. Muhtarlarımız ile sayın cumhurbaşkanımız arasındaki gönül bağı gerçekten muhteşem. Sizin aranıza girmek isteyenler var. Sizin sevdanızı kıskananlar var. Özellikle 15 yıldır muhtarlarımız ile ilgili sorunları tek tek çözdük” sözlerini kaydetti.

Çalık, muhtarlara yönelik ziyaretleri esnasında cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlar ile işyerlerinde ziyaret etmiş olduğu esnafları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki meydanda gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti.

HABER MERKEZİ