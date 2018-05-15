'Siyer-i Nebi' ve 'Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek' yarışmaları son buldu

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ödül törenine, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Erdim, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, İsrail’deki A.B.D. Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistin’lilere yönelik İsrail Hükümeti tarafından gerçekleşen katliamı nefretle kınadığını ifade ederek, “Müslümanların ilk kıblesi, barış ve huzurun adresi, Müslümanların kırmızı çizgisi, medeniyetimizin şekillendiği ilk yer olan Kudüs’te zalim İsrail Hükümeti tarafından Filistin’li kardeşlerimize yönelik gerçekleşen saldırıyı lanetliyoruz. Tüm dünyanın göz önünde Kudüs’te yine büyük bir vahşeti izledik, 60’a yakın kardeşimiz şehit düşerken binlerce yaralımız var. A.B.D.’nin kışkırtmasıyla İsrail’in Kudüs ve Filistin’de yaşayan kardeşlerimizin üzerine yağdırdığı bombaları ve vahşeti tüm dünya bir kez daha seyretti. Bu zulme rıza gösteren, seyirci ve sessiz kalan tüm devletleri şiddetle lanetliyorum” şeklinde konuştu.



Başkan Yardımcısı Şahin, Alemlerin Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatının, ahlakının ve ilminin öğrenciler tarafından öğrenilmesi amacıyla gerçekleşen ‘ Siyer-i Nebi’ ile öğrencilerin erken yaşlarda araştırma ve geliştirme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak adına düzenlenen ‘ Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek’ proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere, danışman öğretmenlere ve emeği geçenleri tebrik etti.

Yarışmalara katkı sunan İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkürlerini sunan Başkan Yardımcısı Şahin, "Belediye olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim hayatlarına katkı sunacak bu tür yarışmalar, paneller, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeye önem veriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz Siyer-i Nebi yarışmasını artık geleneksel hale getirdik, bundan sonrada devam edecektir. Bugün dünya hakikaten kötü bir noktadaysa, dünyanın farklı noktalarındaki zulüm ve baskı altında kalıp hayatını kaybeden insanların sayısının artmasının sebebi, Kuran-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i anlayamamaktan ileri gelmektedir. Bizler de özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize Kuran-ı Kerim ile Peygamber Efendimizi tam manasıyla anlamalarına yardımcı olmak adına Siyer-i Nebi yarışmaları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle bu tür eğitim programlarının artıracağız” ifadelerini kullandı.

Değerler eğitiminin uygulanmaya konulduğu bir süreçte en büyük değer ve örnek rol model olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatının gençler tarafından daha iyi okunarak algılanması amacıyla Yeşilyurt İlçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen ‘Siyer-i Nebi’ yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Yürütme ve Jüri Heyeti gözetiminde gerçekleşen yarışmalar sonucunda, 840 öğrencinin katıldığı ‘Siyer-i Nebi’ yarışmasında, İlkokul kategorisinde birinci Yakınkent İMKB İlkokulu, ikinci Özel Bilge Olimpiyat İlkokulu, üçüncü Mustafa Avni Cüreoğlu İlkokulu, dördüncü ise Niyazi Mısri İlkokulu oldu. Ortaokul kategorisinde, birinci Şehit Kenan Çetin Ortaokulu olurken, ikinci Cahide Nebioğlu Ortaokulu, üçüncü Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu, dördüncü de TOKİ İmam Hatip Ortaokulu oldu. Lise kategorisinde ise birinci Tecde Anadolu Lisesi, ikinci Malatya Fen Lisesi, üçüncü Beydağı Anadolu Lisesi, dördüncü Akmercan Anadolu Lisesi oldu. Yeşilyurt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin araştırma ve geliştirme alanındaki yeteneklerini gün yüzünü çıkarmak hedefiyle düzenlenen ‘Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek’ proje yarışmasına katılan öğrenciler, Fen Bilimleri, Çevre, Enerji, Sağlık ve Teknoloji alanındaki eserleriyle yarıştı. Yarışma sonucunda ortaokul kategorisinde; birinci Şeker Ortaokulundan Turan Kayaoğlu-M. Toygar Çoşkun, ikinci Erkenek Hürriyet Ortaokulundan Abdullah Salman-Zübeyr Turgut, üçüncü Fevzi Çakmak Ortaokulundan Ahmet Kuşbey, dördüncü ise Özel Malatya TED Kolejinden İhsan Berke Savaşlı oldu.

Lise kategorisinde birinci Beydağı Anadolu Lisesinden Yaren Doğan, ikinci 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesinden Hulusi Sümer, üçüncü Özel Malatya Final Anadolu Lisesinden Beyzanur Bozkurt, dördüncü ise 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesinden Vedat Ayaz-Medeni Kekin oldu.

‘Siyer-i Nebi ‘ ile ‘Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek’ proje yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, her iki yarışmada ödüllendirilen öğrencilere toplam 28 bin 400 TL para ödülü verildi.

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