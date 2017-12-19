Liseli gençlere ve ortaokul öğrencilerine ayrı ayrı hazırlanmış olan soru kitapçıkları ve optik cevap formlarının dağıtılması ile Malatya da Siyer-i Nebi sınavı heyecanı doruklara yükseldi.

Sınav hakkında bilgi veren AGD Malatya Şube Başkanı Tayyar Emre, iyinin, güzelin, faydalının, ahlak ve maneviyatın hakim olacağı şuurlu bir gençlik için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bu yarışmanın amacı, Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar, Liseler ve İmam Hatipler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenlemektir. Bu yarışma ile ortaokul ve lise öğrencilerinin aidiyet duygularını pekiştirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) hayatı hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlayarak, örnek bir nesil yetiştirmek en başlıca hedeflerdendir. İyiyi ve güzeli kendine şiar edinmiş teşkilatımızın güzeli yaygınlaştırmasında Siyer-i Nebi yarışmasından istifade ederek mesajımızı en doğru ve etkili bir şekilde muhatap kitlemize ulaştırmayı amaçlıyoruz'' ifadelerine yer verdi.

YARIŞMALAR DEVAM EDECEK

AGD Malatya Ortaokullar Komisyonu Başkanı Mücahit ÖZKAN ise, "Sevgili Peygamberimizin (sav) hayatının daha iyi öğrenilmesine yapılabilecek küçük bir katkıyı, en büyük bahtiyarlık kabul edenler bulunduğu müddetçe, Efendimiz hakkında daha birçok eser, program, yarışmalar düzenlenecektir. Bu bağlamda günümüzde gerek uyuşturucu, alkol, sigara, gerek diziler gibi gençlerimizi ahlak ve maneviyatını tahrip etmektedir. Bizler milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirerek bu ifsadın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi Yarışması yaparak, ortaokullu, liseli gençlerin Peygamber Efendimizin hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

AGD Malatya şubesi Liseler Komisyonu Başkanı Abdulkadir Kiğılı ise, “Türkiye’nin tahminen 900 farklı noktasında 31 Aralık 2017 gecesi düzenlecek olan Mekke’nin Fethi gecesinde sınav sonuçlarının açıklanacağını ve Türkiye ödülleri ile il özel ödülleri sahiplerini bulacak’’ dedi.

HABER MERKEZİ