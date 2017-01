Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Derste, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, bir Kelamcı olarak “Risaletin Başlaması, İnen ilk Ayetler ve Tahlili” konusundaki görüşlerini paylaştı.

KENDİSİNİ DÜZELTECEK İMKANLAR

Erdemci, “Öncelikle belki de Peygamberlik tarihinden başlamak uygun olacaktır. Bildiğimiz gibi Yüce Allah, ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem’le bu süreci başlatmıştır. Hz. Adem’le birlikte Yüce Allah insanı muhatap almış, hitabının muhatabı kılmış ve ona emirlerini, nehiylerini, ilkelerini bildirmiştir. Fakat Yüce Allah, insandan şunu istemiştir: Uluhiyette, Rububiyette O’nu Bir’lemelerini; yani Uluhiyet ve Rububiyet sıfatlarını Allah’tan başkasına vermemelerini, Allah’a yapılması gereken ibadette kendisine ortak koşulmamasını insandan istemiştir. Fakat süreç içerisinde insanlar vahiyden uzaklaştıkça aynı zamanda Tevhit’ten de uzaklaşıyor ve tekrar tekrar Şirk’e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlardı ve Şirk’e düşüyorlardı. İşte her defasında Tevhit’ten uzaklaştıkları süre içerisinde Yüce Allah tekrar onlara Tevhit’i hatırlatacak; Uluhiyette, Rububiyette Rabb’lerini tanıtacak, ibadeti başkalarına sunmalarının yanlış olduğunu bildirecek Peygamberler göndermiştir. Esasen Yüce Allah, insana akıl vermiştir. İnsan, akılla Rabb’ini bulabilecek bir yetenekle donatılmıştı fakat insan zaman zaman aklını kullanmıyor, doğru kullanmıyor; doğru kullanmadığı zaman da hevasının, hevesinin peşine takılıyor ve aynı zamanda doğru yoldan sapabiliyor. İşte böyle bir ortamda Yüce Allah, her defasında Peygamberleri göndermek suretiyle o insanları tekrar tekrar Tevhide davet ediyor. Esasen Yüce Allah’ın insana Peygamber göndermesi bir lütuftur, bir hikmetini gereğidir. Az önce belirttiğimiz gibi insan Allah’ın bağışlamış olduğu akıl vasıtasıyla esasen Rabb’ini tanıyabilir, bilebilir; fakat Yüce Allah, insanın kendi heva ve hevesinin peşine düşeceğini de bildiğinden dolayı lütfunun bir gereği olarak ona aynı zamanda Peygamberler göndermiştir, Peygamberleriyle birlikte aynı zamanda vahiy göndermiştir. Ve böylece her yanlışa düştüğünde kendisini düzeltecek imkanlar tanımıştır insana” diye konuştu.

Prof. Erdemci, dersin sonunda dinleyici sorularını da cevaplandırdı.

15 günlük periyotlarla Cumartesi günleri aynı yerde saat 19.30’da gerçekleştirilen ve 17 ders olarak işlenecek Siyer Dersleri programı çerçevesinde 8’nci ders, 14 Ocak’ta Prof. Dr. Mehmet Azimli tarafından verilecek.

HABER MERKEZİ