Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile dersi veren akademisyenler katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Savaş, "Hz. Peygamber, Medine’ye geldiği zaman İslam’ın Medine dönemi başlıyor. Yani 622 ile 632 yılları arasında 10 yıllık süre içerisinde Medine’de yaşamıştır. Bu süre içerisinde çok ciddi aktivite ortaya koymuştur. 10 yılda o kadar büyük aktiviteler vardır ki bu aktiviteler içinde bu derste sadece müşriklerle ilgili kısmını ele alıyoruz" dedi. Daha sonra Prof. Dr, Rıza Savaş, slayt gösterisi eşliğinde ilk seriyyeler ile Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını detaylı olarak anlattı.

Medine Dönemi 8. Siyer Dersi, 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da yine Sanat Galerisi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Derste Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, ‘Medine Döneminde Yahudilerle Siyasi İlişkiler’i anlatacak. Dersler 15 günlük periyotlarla toplam 19 programdan oluşuyor.



HABER MERKEZİ