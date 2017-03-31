Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, gündemle ilgili konuları değerlendirmek için Malatya’da bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Öz SAĞLIK-İŞ Sendikası İl Başkanı Mustafa Türkoğlu, Başkan Yardımcısı Halit Kaya ve Hak-İş Malatya Şube Başkanı Halit Kaya’nın da yer aldığı toplantıda konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Genel Başkanı Devlet Sert, sendika olarak öncelikli görevlerinin üyelerinin çalışma hayatından doğan mali ve sosyal haklarını koruyup geliştirmek olsa da özellikle sağlık ve sosyal hizmet işçilerini kapsayan hemen her türlü seminerlere, çalıştaylara veya panellere katılarak üyelerinin adına faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

ÖYLESİNE BİR GARABET YAŞANMAKTADIR Kİ!

İşçilerin yaşadığı sıkıntıların farklılık gösterdiğini ifade eden Başkan Sert, “Sağlık ve sosyal hizmet işçileri direkt olarak insan sağlığına hizmet eden iş kolu olması nedeniyle üyemiz işçilerin yaşadığı sıkıntılar da haliyle farklılık göstermektedir. Her ne kadar, hukuk zemininde sendikal haklar güvence altına alınmış olsa da bu haklardan faydalanmak neredeyse imkânsız hale delmiş durumdadır. Sağlık işçisinin temel sorunu, sağlık işçisi olamamaktan ibarettir aslında. Öylesine bir garabet yaşanmaktadır ki! Hastanelerde ve diğer sağlık işletmelerinde çalışan işçilerden hukuk zemininde sağlık işçisi bulmak neredeyse imkânsızdır. Hastanelerde hizmet alımı ile personel istihdam edilen kamu veya özel işyerlerinde-işletmelerinde, yukarıda saydığımız hangi işi yapıyor olursanız olun, alt işvereninizin SGK bildirgesinde beyan ettiği iş, eğer temizlik hizmetleri yazılmış ise, geçmiş olsun! Sizin laboratuar teknisyeni, hasta bakıcı, ambulans şoförü veya yoğun bakım steril temizlik işçisi olmanızın hiçbir değeri yoktur. Sistem sizi otomatik olarak 20 sıra no’lu Genel İşler kolunda tanımlayacaktır. Tıbbi sekreter veya hasta yönlendirme işlerini yapıyorsanız bu defa da büro iş kolunda olursunuz. İşçi sendika üyeliği için e-Devlet sistemine girdiğinde bu acı gerçek ile yüzleşecek ve sağlık işkolundaki bir sendikaya üye olamayacaktır” şeklinde konuştu.

SORUNLAR MAALESEF DEVAM EDECEK

“İster işçi isterse memur veya taşeron işçisi olsun, hizmet veren her bireyin yaptığı işin karşılığı bir görev tanımlaması ve bu tanımlamanın karşılığı hak ettiği sosyal ve mali hakları olması gerekmez mi?” diyen Başkan Sert, şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanlarının problemleri, çalışanları yönetenler tarafından kurulan komisyonlarda değil, bizzat çalışanlardan oluşan ve her bir hizmet gurubunun temsili ile oluşacak komisyonlarda değerlendirilmediği sürece bu sorunlar maalesef devam edecektir. Öz-Sağlık İş Sendikası olarak temsil ettiğimiz üyelerimiz adına toplu iş sözleşmeleri yaparak bu sorunları müzakere masalarında görüşüyor olsak da grev yasağı olan iş kolumuzda müzakerelerde sonuçlanmayan Toplu İş Sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulunda karara bağlanmaktadır. Yüksek Hakem Kurulunun ise iş yükü fazlalığından olsa gerek! Karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri yürütülen işin niteliği, işyerinin özellikleri, bulunduğu il-bölge gibi önemli unsurlar maalesef sözleşmeye yansımamaktadır. Ancak, temelde sağlık işçisiniz işyerinde ki problemleri saymakla bitmeyecek kadar çok olsa da bu sorunları tarif ederken kullandığımız ‘sağlık işçisi’ tabirinin hukuk ve mevzuat zemininde karşılığını bulmak çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa ve öz olarak, bir işyerinde yürütülen asıl iş ne ise, yardımcı işlerde asıl iş kolundan sayılmadıkça ve mevzuat ile teknik alt yapıda buna uyumlu hale getirilmedikçe bizler sağlık işçisinin problemlerini konuştuğumuzu düşünerek aslında yasa ve mevzuat boşlukları nedeniyle, hizmet işçilerinin veya büro işçilerinin sorunlarını konuşmaktan öteye gidemeyeceğiz.”

Taşeron işçilerle ilgili de konuşan Başkan Sert, “Taşeron işçiler hakkında, konfederasyonumuz HAK-İŞ ile birlikte eşgüdümlü çalışmalar yapmaktayız. Öz-Sağlık İş olarak taşeron işçilerinin kadroya alınmaları hususunda yetkili mercilere sunulmak üzere ülke genelinde yaptığımız faaliyetlerle binlerce ıslak imzalı dilekçe toplanmıştır. Bunun dışında teşkilatlanma çalışmaları yürütülen işyerleri başta olmak üzere işçilerle yapılan salon toplantılarında bu konular hakkında bilgilendirmeler yapmaya devam etmekteyiz. Taşeron işçiler yıllarca sahipsiz kaldı. Hak-İş camiası olarak, taşeron işçilere sağlanan herhangi bir imkân yokken bizler meydanlara indik. Binlerce taşeron işçiyi sendikalarımıza üye yaptık. Bu üyelikleri yaparken onlara toplu sözleşme hakları olduğunu, kıdem tazminatları, izin haklarının olduğunun altını çizdik. Bize güvendiler, destek verdiler. Binlerce işçi Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye oldu. Şu anda Hak- İş'in 250 binin üzerinde taşeron işçi üyesi var. Ancak hükümetimiz hiç de bizim hesabımızda olmayan bir düzenleme ortaya çıkardı. Bu da özel sözleşmeli personel statüsüdür” şeklinde konuştu.

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Başkan Sert, “Özel sözleşmeli personel uygulamasının aslında çalışanların emek haklarının, toplu sözleşme haklarının, ikramiye haklarının elinden alınması yöntemidir. Açıkçası, 15 Temmuz krizine rağmen hala bu anlayışın devam ettirilmesini anlamak mümkün değildir. Biz Hükümetten özel sözleşmeli personel uygulamasından vazgeçmesini beklerken, Hükümetin aynı noktada olduğunu hissediyoruz. İlgili siyasilerimizin, bizim taleplerimizin ne anlama geldiğini iyi anlaması gerekiyor. Konfederasyon Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da ifade ettiği gibi, Hükümetimizin başka bir yerde durmuş olması açıkçası bizi endişelendirse de, emek yanlısı ve haksızlıklara karşı her daim dik duran Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin gerekli hassasiyeti göstererek. Hak-İş'imizin çalışmaları doğrultusunda gerekeni yapacaklarına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

















MUTLU SARIGÜL