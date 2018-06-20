“Siyasiler çözmeli”

PKK tarafından kaçırılan Semih’in son görüntülüleri Özbey ailesi için umut oldu:

Malatya’ya izne gelirken Tunceli yolunda PKK’lı teröristlerce alıkonan Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Astsubay Semih Özbey’in geçtiğimiz günlerde videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda Semih Özbey, Sivil Toplum Kuruluşları ve siyasilerden yardım beklediğini dile getiriyor. Oğlunun yayınlanan videosu hakkında düşüncelerini BUSABAH’la paylaşan Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey önemli açıklamalarda bulundu.

Oğlunun ilk videosunun 31 Aralık 2015’te yayınlandığını dile getiren Özbey, ikinci videosunun ise 7 Haziran 2018’de yayınladığını söyledi.

Siyasi liderlerle oğlu için görüştüklerini ve bir sonuç alamadığını ileri süren Özbey, “Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya’ya gelişinde birebir görüştüm. Hepsine durumu izah ettim. Hepsi de sessiz kaldılar. Sanki böyle bir şey Türkiye’nin gündeminde yokmuş gibi davranıyorlar. Çocukların görüntülerinin yayınlanmasını biz talep ettik” şeklinde konuştu.

“SİYASİLER BU İŞİ ÇÖZMELİ”

Oğlunun videosunu gördüğü andaki duygularını anlatan Özbey, “3 yıl boyunca bir çocuğunuzun sesini duymamak, simasını görmemek, yaşıyor mu yoksa yaşamıyor mu diye devamlı merak edip bilmemek bir anne-baba için, bir kardeş için ölümdür. Biz her gün ölümü yaşıyoruz ve artık bizi birleri anlamalı. Ateş düştüğü yeri yakıyor diye gidip bir tarafa oturulmaması lazım. Ben özellikle bunu siyasiler için vurgulamak istiyorum. Siyasiler bu işi çözmek mecburiyetindeler. Bu çocuklar gidip kendileri teslim olmadılar” diye konuştu.

“EN BÜYÜK KORKUM PSİKOLOJİSİNİN BOZULMASI”

Yayınlanan videoda oğlunda bir değişiklik olup olmadığını değerlendiren ve terör örgütünün talebini dile getiren Özbey, “Esaret altında olan bir insanın yemesi, içmesi hep aynı şeyler olan, doğru dürüst gıda almayan, hava almayan bir insan iyi olur mu? En büyük korkum bu çocukların psikolojisinin bozulması. Bu çocuklar geldiğinde belki kalıcı hastalıklar olacak. Talep olarak bizim bildiğimiz; ölümü bekleyen hasta mahkûmların bırakılması. Hükümet neden demiyor benim askerim, polisim PKK’nın elinde. Bu işe duyarlı olunması gerekiyor. Bu görüntüden sonra sosyal medyada bir grup oluşturuldu ve insanlar ‘Allah Allah bu çocuklar 3 yıldır terör örgütünün elinde de biz nasıl uyumuşuz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“ANNESİ GECE GÜNDÜZ DUA EDİYOR”

Özbey, “Annesi çocuğum sağ salim gelsin’ diye gece gündüz dua ediyor. Herkese yalvarıyor. Annesi hasta ve hastalığı tekrar nüksedebilir. Aile olarak çok perişan durumdayız ve yaşayan bir ölüyüz. Bizi birileri duymalı. Ben bu gelişinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na söyledim. Çocuklardan Müslim Altıntaş’ın bir sözü var: Kılıçdaroğlu adalet için yürüdü, niçin bizim için yürümüyor?” dedi.

SEMİH ÖZBEY’İN KONUŞMASI

Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Semi Özbey geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosunda, “Ben Semih Özbey, 21 Haziran 1993 Malatya doğumluyum. 17 Eylül 2015 tarihinde Malatya’ya izne giderken Tunceli yolunda alındım. Bize yardımcı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. 3 yıldır buradayım. Bizim için çabalanılıyor mu veya bir çaba var mı, kim ne çaba gösteriyor bunu bilmiyorum. Ama kimin elinden ne geliyorsa bunu yapmasını bekliyorum. İnsan Hakları Derneği olsun veya diğer sivil toplum ya da siyasi kuruluşlar olsun yapabilecekleri ne varsa yapmalarını bekliyorum. Kesinlikle bizim için bir mücadele etsinler. Bu seçim sürecinde yapılacak bir şey varsa yapsınlar. Beklentimiz bu yönde” diye konuşmuştu.

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